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Rafael van der Vaart e Youri Mulder fizeram duras críticas à seleção holandesa na noite de segunda-feira, na NOS. A Holanda foi goleada por 5 a 0 pela Alemanha na Liga das Nações e teve uma atuação especialmente fraca depois do intervalo. Após a partida, os dois comentaristas tentaram explicar como a equipe do técnico Xavi Hernández pôde cair tanto de rendimento.

Alguns dias antes, a Holanda havia vencido a Grécia por 7 a 0, mas pouco daquela equipe apareceu em campo na noite de segunda-feira, em Berlim. Para Van der Vaart, a goleada de sexta-feira talvez tenha feito a seleção holandesa parecer melhor do que realmente é.

"Quando tudo dá certo, temos uma seleção até razoável. Mas é preciso lembrar, a cada jogo, que tudo começa com jogar em intensidade máxima", afirma o ex-jogador da seleção. "Não temos craques de nível mundial em campo, sobretudo quando Virgil van Dijk e Frenkie de Jong estão ausentes. Essa é a espinha dorsal que nos deu força durante anos. Sem eles, você acaba jogando como jogamos hoje."

Mulder vê nisso um problema tipicamente holandês. "Quando as coisas vão bem, logo achamos que somos incríveis. E aí, muitas vezes, quebramos a cara", diz o ex-atacante.

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O apresentador Henry Schut questiona por que o técnico Xavi Hernández não conseguiu evitar isso. Para Mulder, a responsabilidade, no fim das contas, é principalmente dos jogadores. "São os jogadores que estão em campo. O treinador pode dizer quantas vezes quiser que é preciso manter a concentração e começar bem, mas você acaba pensando: jogamos tão bem na sexta-feira, vamos ganhar da Alemanha também sem dificuldade. Isso faz um pouco parte da nossa natureza."

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Van der Vaart se recusa a minimizar a derrota. Para ele, o fato de a Holanda já ter garantido uma vaga nas quartas de final não é uma desculpa válida. Além disso, o adversário não o impressionou particularmente.

"Em determinado momento, você simplesmente percebe: droga, esses caras são muito melhores. Mas também achei a Alemanha bem fraca. É claro que esta não é a melhor Alemanha que já enfrentamos. E, mesmo assim, você perde por 5 a 0. É de morrer de vergonha."

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No fim da análise pós-jogo, são mostradas imagens de um momento bizarro quando a Holanda perdia por 5 a 0. O goleiro Bart Verbruggen e o capitão Denzel Dumfries chamam os companheiros para uma espécie de pedido de tempo improvisado em campo.

Van der Vaart sente repulsa ao ver as imagens. "Não consigo mesmo olhar para isso... Aí vem um goleiro desses... Eu penso: você levou cinco gols. Ele não teve culpa em todos, mas também nem chegou perto da bola."

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Para Van der Vaart, uma conversa dessas naquele momento não faz sentido algum. "Os outros jogadores também pensam isso. Você mesmo não deveria perceber? Não precisa formar uma rodinha dessas. Isso acontece nas categorias de base."