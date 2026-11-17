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Rafael van der Vaart e Youri Mulder fizeram duras críticas à seleção da Holanda na noite de segunda-feira, na NOS. A Holanda foi goleada por 5 a 0 pela Alemanha na Liga das Nações e teve uma atuação assustadoramente fraca, sobretudo depois do intervalo. Após a partida, os dois comentaristas tentaram explicar como a equipe do técnico Xavi Hernández pôde cair tanto de rendimento.

Alguns dias antes, a Holanda havia vencido a Grécia por 7 a 0, mas pouco daquela atuação se viu em Berlim na noite de segunda-feira. Segundo Van der Vaart, a goleada de sexta-feira pode ter levado a uma avaliação exagerada da qualidade da seleção holandesa.

"Quando tudo dá certo, até temos uma seleção razoável. Mas é preciso lembrar, a cada jogo, que tudo começa com entrar em campo com intensidade máxima", afirma o ex-jogador da seleção. "Não temos jogadores da elite mundial em campo, especialmente quando Virgil van Dijk e Frenkie de Jong estão ausentes. Essa é a espinha dorsal que nos deu força durante anos. Sem eles, você acaba jogando como hoje."

Mulder reconhece um problema tipicamente holandês. "Quando as coisas vão bem, logo achamos que somos incríveis. E aí, muitas vezes, quebramos a cara", diz o ex-atacante.

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O apresentador Henry Schut se pergunta por que o técnico Xavi Hernández não conseguiu evitar isso. Para Mulder, a responsabilidade, no fim das contas, é principalmente dos jogadores. "São os jogadores que estão em campo. Um treinador pode repetir quantas vezes quiser que é preciso manter a concentração e começar bem, mas você acaba pensando: jogamos tão bem na sexta-feira que também vamos vencer a Alemanha sem dificuldade. Isso faz um pouco parte da nossa natureza."

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Van der Vaart se recusa a minimizar a derrota. Para ele, o fato de a Holanda já ter garantido vaga nas quartas de final não é uma desculpa válida. Além disso, não ficou particularmente impressionado com o adversário.

"Em certo momento, você simplesmente percebe: merda, esses caras são muito melhores. Mas também achei a Alemanha bem mediana. É claro que essa não é a melhor Alemanha que já enfrentamos. E, mesmo assim, você perde por 5 a 0. É para morrer de vergonha."

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No fim da análise pós-jogo, são exibidas imagens de um momento bizarro, quando a Holanda perdia por 5 a 0. O goleiro Bart Verbruggen e o capitão Denzel Dumfries chamam os companheiros para uma espécie de tempo técnico improvisado em campo.

Van der Vaart fica enojado com as imagens. "Eu realmente não consigo olhar para isso... Aí vem um goleiro desses... No caso dele, penso: você levou cinco gols. Ele não teve culpa em todos, mas também não chegou nem perto de evitá-los."

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Segundo Van der Vaart, uma conversa dessas não faz sentido algum naquele momento. "Os outros jogadores também pensam isso. Você também precisa perceber a situação, não? Não precisa ficar numa rodinha dessas. Isso acontece nas categorias de base."