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Rafael van der Vaart, ex-astro da seleção da Holanda, criticou duramente o desempenho dos jogadores holandeses após a pesada derrota por 5 a 0 para a Alemanha na Liga das Nações da UEFA. Ao mesmo tempo, elogiou o potencial de Frenkie de Jong, astro do Barcelona, e garantiu que ele é o melhor jogador da seleção holandesa.

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Van der Vaart considerou que a ausência de De Jong no duelo contra a Alemanha, por problemas físicos, pesou muito e afirmou que as qualidades do jogador do Barcelona não recebem o reconhecimento que merecem.

"Às vezes o adversário te obriga a recuar, mas olhem para o jeito como os jogadores caminhavam. Parecia que tinham feito xixi nas calças e carregavam sacos de batata nas costas. Eles pareciam cansados e sem energia", disse o ex-astro holandês, que defendeu Real Madrid e Real Betis.

Van der Vaart, em declarações à emissora "NOS", aproveitou a oportunidade para defender Frenkie de Jong, jogador do Barcelona que desfalcou a seleção da Holanda contra a Alemanha por problemas físicos, durante o período sob o comando de Xavi Hernández.

"Não valorizamos o suficiente o potencial de Frenkie. A ausência de De Jong pesou muito, e acredito que suas qualidades não recebem o devido reconhecimento. Ele atrai muito a bola para si e tem muita tranquilidade quando está com ela nos pés", afirmou Van der Vaart.

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O ex-astro holandês, de 43 anos, acrescentou, reforçando a importância do jogador do Barcelona: "Você quer ter seus melhores jogadores em campo, e Frenkie de Jong é o melhor".

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As declarações de Rafael van der Vaart reforçam as críticas feitas recentemente pelo próprio Frenkie de Jong, que sente que seu desempenho não recebe o reconhecimento suficiente, principalmente dentro do Barcelona.

"Sempre há algum barulho ao meu redor, principalmente quando não estou presente. Por um motivo ou outro, isso acontece durante o verão, quando não há jogos, ou quando estou lesionado", disse De Jong em declarações anteriores.

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E continuou: "Agora me sinto muito bem, com grande força física. Há barulho em torno de mim? Tenho a sensação de que sempre se fala mais de mim do que de outros jogadores, mas talvez seja apenas uma impressão pessoal quando falam de mim. São coisas sobre as quais não tenho muita influência".

De Jong chegou ao Barcelona em 2019, vindo do Ajax, por 75 milhões de euros.

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O jogador holandês foi contratado pelo Barcelona no verão de 2019, cercado de grandes expectativas de que comandaria o meio-campo por muitos anos, graças à sua habilidade para manter a posse de bola, se movimentar sob pressão e sair jogando da defesa, além de sua visão de jogo diferenciada e da capacidade de inverter o jogo.

Ao longo de sua trajetória pelo clube catalão, De Jong superou várias lendas do futebol holandês que vestiram a camisa do Barcelona e se tornou o holandês com mais jogos oficiais na história do clube, ao chegar a 300 partidas, deixando para trás Phillip Cocu e Ronald Koeman.