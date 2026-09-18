Mark van Bommel, técnico da seleção da Bélgica, anunciou sua primeira lista de convocados para os 4 jogos da Liga das Nações da UEFA, que começam com o confronto contra a Itália no dia 25 de setembro, seguido pela França em 28 de setembro, e a Turquia em 2 de outubro, antes de novo duelo com a França em 5 de outubro, em meio à ausência do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois.

Van Bommel afirmou, durante coletiva de imprensa realizada para anunciar a lista, que chegou a um acordo com Courtois sobre sua ausência nos jogos da Liga das Nações, ressaltando ao mesmo tempo que a porta de retorno permanece aberta, e elogiando o nível do goleiro belga, a quem descreveu como "ainda de nível mundial".

A lista incluiu alguns dos principais jogadores da Bélgica, com destaque para Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, além do jovem atacante Mathias Fernandez-Pardo.

O técnico confirmou que Youri Tielemans manterá a braçadeira de capitão, e que pretende inicialmente adotar o esquema de jogo 4-3-3.

Van Bommel explicou que entrou em contato com Lukaku e se encontrou com De Bruyne em Nápoles, apontando o comprometimento dos jogadores em apoiar a seleção dentro de campo e no vestiário, mas destacou que não espera a participação de Lukaku nas quatro partidas por completo durante o período de paralisação para as datas Fifa.

A lista também teve a ausência de Axel Witsel, que anunciou sua aposentadoria da seleção, e de Jérémy Doku por lesão, além de Alexis Saelemaekers e Thomas Meunier.

Van Bommel afirmou que a exclusão de Saelemaekers não significa o fechamento da porta para ele no futuro, enquanto explicou a Meunier que atualmente prefere outras opções, sem considerar sua carreira internacional encerrada.

Van Bommel assumiu o comando da seleção da Bélgica no último dia 15 de agosto, no lugar de Rudi Garcia, iniciando sua missão oficial com uma série de confrontos difíceis, em um momento em que busca reconstruir a equipe mantendo os elementos de experiência e dando oportunidade a uma nova geração de jogadores.

Lista da Bélgica

Goleiros: Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Defesa: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiryani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Meio-campo: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Ataque: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.