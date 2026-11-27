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Jarrod Bowen admitiu que conversará sobre seu futuro no West Ham ao fim da temporada caso o clube não consiga o acesso. O capitão permaneceu no time após o rebaixamento na temporada passada, mas o West Ham tem encontrado dificuldades para se adaptar à Championship e ainda não venceu em quatro jogos sob o comando do novo técnico Scott Parker, antes de receber o Stoke, que vive boa fase.

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Bowen permaneceu no West Ham após o rebaixamento

Bowen despertou o interesse de clubes da Premier League depois que o West Ham caiu para a segunda divisão pela primeira vez em 14 anos, mas preferiu assinar um novo contrato até 2030, com condições revisadas para ajudar o clube na busca pelo acesso. O atacante disputou seu 300º jogo pelo West Ham na derrota por 1 a 0 para o Portsmouth, na terça-feira.

"Nunca quis sair depois do rebaixamento", disse ele ao Standard Sport. "Sempre quis dar uma chance, dizer que podemos levar este clube de volta à Premier League. Eu queria estar à frente disso."

Bowen condiciona futuro ao acesso

No entanto, o jogador de 29 anos admitiu que uma segunda temporada na Championship exigiria uma reavaliação. "Acho errado pensar tão à frente no futuro, porque acredito que precisamos concentrar nossa energia nesta temporada", afirmou.

"Mas, se não acontecer, vamos nos sentar e conversar ao fim da temporada. Por enquanto, porém, acho que precisamos dedicar toda a nossa energia a esta temporada, porque podemos conquistar algo especial."

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West Ham enfrenta dificuldades na Championship

O West Ham venceu apenas seis dos primeiros 17 jogos na liga e ocupa a 13ª posição. Parker ainda não venceu desde que substituiu Nuno Espirito Santo no início de novembro. Bowen já apoiou Parker para reverter a situação e disse: "Ele trouxe um novo ânimo desde que chegou."

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"É claro que você não quer ficar parado", acrescentou o capitão. "Quer se recuperar e voltar imediatamente à Premier League, é claro. Mas, como eu disse, não é tão fácil quanto as pessoas pensam ou simplesmente esperam."

Stoke será o próximo desafio do West Ham

O West Ham recebe o Stoke, segundo colocado, neste fim de semana.

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O visitante venceu seis dos últimos sete jogos na liga, e uma derrota em casa deixaria o West Ham ainda mais distante das posições que dão vaga aos playoffs.