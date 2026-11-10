Em uma declaração que acendeu a preocupação nos bastidores do Real Madrid, o capitão Fede Valverde admitiu não estar em plena condição física logo após sua chegada ao Uruguai para se juntar à concentração da seleção de seu país, colocando a comissão técnica do time merengue diante de uma nova crise em um momento extremamente delicado.

O meio-campista uruguaio vem sofrendo com problemas musculares persistentes desde o clássico contra o Barcelona, tendo admitido que disputou as duas últimas partidas sentindo desconforto, num momento em que o Real Madrid espera que o período de pausa internacional transcorra sem nenhuma nova lesão entre seus 18 jogadores convocados por suas seleções.

O técnico José Mourinho havia expressado sua preocupação após a vitória no estádio de Mestalla, alertando que vários de seus jogadores sofriam de "cansaço extremo", antes que Valverde fosse o primeiro a traduzir essa preocupação em declarações públicas.

O capitão do Real Madrid chegou a Montevidéu hoje para se juntar à lista de Diego Forlán, em preparação para os confrontos contra Argentina e República Dominicana.

Valverde disse à emissora Sport 890, em declarações reproduzidas pelo "Mundo Deportivo": "Ainda sinto algum incômodo e não estou em plena forma, mas é preciso se juntar à seleção nacional, e é sempre maravilhoso estar aqui. Eu estava ansioso para voltar e jogar com meus companheiros no dia a dia".

O sofrimento de Valverde remonta ao último dia 25 de outubro, quando sofreu uma distensão muscular durante a partida contra o Barcelona no estádio Camp Nou, o que o obrigou a deixar o campo no início do segundo tempo, e desde então vem jogando afetado pelas dores.

O capitão havia desfalcado a pausa internacional anterior por causa da lesão, antes de descansar na partida contra o Racing Santander, depois entrar como substituto diante do AEK Atenas, para em seguida voltar à escalação titular contra o Valencia, apesar de não estar totalmente recuperado.

Em outro contexto, Valverde falou sobre seu retorno à posição de lateral-direito, posição que ocupou ocasionalmente nas temporadas anteriores e que parece ter se tornado sua função principal sob o comando de Mourinho.

A esse respeito, ele disse: "Estou preparado para jogar em qualquer posição que o treinador pedir; atualmente jogo como lateral-direito e me preparo para render bem nessa função e ser o melhor em minha posição".

E acrescentou: "Gosto de me desafiar diariamente, de buscar novos desafios e objetivos, e este é um deles, e darei o meu melhor; e se eu tiver que jogar em outra posição com a seleção, trabalharei com toda a dedicação que puder".

As declarações de Valverde deixam o Real Madrid em estado de expectativa, pois, entre o desejo do jogador de servir à seleção de seu país e os temores do clube quanto ao agravamento de sua lesão, os próximos dias serão decisivos para determinar o destino do capitão da equipe antes da retomada das competições.