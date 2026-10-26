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Valverde: as palavras não são suficientes para descrever o que o craque do Real Madrid fez

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
Espanha
Uruguai

E ainda elogiou Mbappé

O uruguaio Fede Valverde, meia do Real Madrid, expressou sua felicidade com a vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no Clássico, destacando que o trabalho coletivo e a capacidade de superar as dificuldades foram a chave para o triunfo do clube merengue. Ele também elogiou seus companheiros Kylian Mbappé e Andriy Lunin após o destaque de ambos no confronto.

Valverde, em declarações à Real Madrid TV, disse sentir orgulho de seus companheiros, ressaltando que todos os jogadores dão o máximo dentro de campo, algo que se refletiu no desempenho da equipe diante de seu rival catalão.

E acrescentou: "A chave foi trabalhar como uma única equipe, saber suportar as dificuldades, manter a posse de bola e penetrar na defesa do adversário. Fomos muito bons, especialmente no primeiro tempo".

Jogar apesar da lesão

O meia uruguaio abordou sua incapacidade de completar a partida por causa de problemas físicos, explicando que tentou seguir em campo após o intervalo apesar de sentir dor depois de um dos choques.

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E disse: "Se a equipe vencer, dormirei tranquilo e feliz", destacando que jogar ao lado de seus companheiros representa uma grande honra para ele, seja dentro de campo ou no vestiário.

Elogio especial a Mbappé e Lunin

Valverde elogiou o atacante francês Kylian Mbappé, que marcou os dois gols do Real Madrid no Clássico, afirmando que ele trabalha duro e merece continuar brilhando e marcando gols.

Também dirigiu um grande elogio a Andriy Lunin, depois que o goleiro ucraniano fez uma defesa decisiva durante o jogo, dizendo: "As palavras não conseguem descrever o que Lunin fez hoje".

E explicou que o goleiro continua trabalhando nos bastidores apesar da pouca quantidade de partidas, não reclama e permanece pronto para atender às necessidades da equipe quando tiver a oportunidade.

Valverde encerrou sua fala reforçando a importância da sequência de cinco vitórias consecutivas, considerando que ela dá ao Real Madrid um forte impulso moral, mas ressaltou a necessidade de continuar trabalhando com ainda mais esforço para manter os resultados positivos e disputar os títulos.

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