Valentijn Driessen faz uma afirmação surpreendente sobre o astro do PSV: “É claro que ele foi reprovado”

Valentijn Driessen acredita que o Fulham, o PSV e Ricardo Pepi não estão sendo totalmente sinceros sobre o que aconteceu durante a janela de transferências de inverno. Foi o que afirmou o jornalista do De Telegraaf na noite de terça-feira no programa Vandaag Inside.

Quando Johan Derksen perguntou por que Pepi não iria mais para o Fulham, Driessen interveio. “É claro que ele foi reprovado.”

“Mas eles não dizem isso. Tudo já estava acertado, ele iria à Inglaterra apenas para o exame médico e, de repente, voltou”, continua Driessen. “Vai ser difícil vender esse garoto.”

Por isso, Driessen espera que Pepi permaneça no PSV. Em Eindhoven, o atacante de 23 anos ainda tem contrato até meados de 2030.

Curiosamente, Driessen se pergunta se Pepi chegará a ser titular. “Aquele Alassane Pléa já está em forma de novo e parece estar impressionando bastante. Daqui a pouco, ele pode acabar ficando mais um ano no banco...”

Segundo o Transfermarkt, Pepi ainda vale 30 milhões de euros. Em 2023, o PSV o contratou do Augsburg por 13 milhões de euros.

Infelizmente para o PSV, Pepi quase não causou impacto durante a Copa do Mundo. Ele jogou 202 minutos em cinco partidas e não conseguiu marcar nenhum gol.