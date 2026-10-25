A torcida do Barcelona recebeu os jogadores de sua equipe com saudações na chegada ao estádio Spotify Camp Nou, na preparação para o confronto diante do Real Madrid no clássico do Campeonato Espanhol, na noite de domingo, enquanto dirigiu vaias aos jogadores do time merengue, em uma cena que refletiu o clima tenso que antecede o aguardado duelo entre os rivais.

As delegações das duas equipes se dirigiram ao estádio antes do início da partida, depois que os jogadores do Real Madrid deixaram o hotel Intercontinental, enquanto a delegação do Barcelona partiu do hotel Torre Melina Gran Meliá Barcelona, em meio a uma grande expectativa da torcida pelo confronto, que tem importância excepcional na disputa pelo título.

O Barcelona entra em campo sob o comando de seu técnico Hansi Flick, munido dos fatores do mando de campo e da torcida, e com a ambição de conquistar a vitória e ampliar a diferença para o seu rival tradicional para nove pontos, enquanto o Real Madrid busca voltar com um resultado positivo que reduza a distância e o recoloque com força na briga pela liderança.

O time merengue disputa o confronto diante de ausências de peso, com destaque para Thibaut Courtois, por causa de uma gripe, e Vinícius Júnior, por suspensão, enquanto o Barcelona aposta em seu poder ofensivo comandado por Lamine Yamal e Raphinha, em uma das partidas mais aguardadas da temporada.