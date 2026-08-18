Como os aurinegros anunciaram oficialmente na manhã desta terça-feira, o meio-campista de 27 anos assina em Dortmund um contrato até 30 de junho de 2031. Ele usará a camisa 25.

"Joey é um jogador que vai nos ajudar enormemente com suas qualidades. Neste verão, colocamos deliberadamente um foco de nossas atividades no mercado no meio-campo central, porque desde o início do ano tivemos a saída de dois jogadores dali, Pascal Groß e Salih Özcan, e com Emre Can planejamos utilizá-lo na zaga após seu retorno ao elenco", explicou o diretor esportivo Lars Ricken.

O diretor de futebol Ole Book destacou que Veerman traz "muita criatividade, técnica e visão de jogo" - todas qualidades que caem muito bem ao BVB. "Ele mostrou no PSV Eindhoven e na seleção holandesa que pode apresentar atuações consistentemente boas em alto nível."

Quanto o BVB paga de transferência por Joey Veerman?

Segundo informações, o Dortmund está acionando a cláusula de rescisão prevista no contrato do holandês com o PSV, que originalmente ainda ia até 2028. Serão 22 milhões de euros para Eindhoven pelos serviços do jogador de 27 anos.

Veerman se juntou ao FC Volendam em 2005, aos seis anos, e fez sua estreia como profissional em junho de 2016 pelo clube da segunda divisão, pelo qual disputou 81 jogos (12 gols). De 2019 a 2021, ele atuou pelo clube da Eredivisie SC Heerenveen (81 jogos, 18 gols), antes de se transferir para o PSV Eindhoven em janeiro de 2022. Com o gigante holandês, o meio-campista foi campeão nacional três vezes (2024, 2025, 2026), venceu a Copa duas vezes (2022, 2023) e conquistou a Supercopa três vezes (2022, 2023, 2025). No total, ele disputou 198 partidas pelo PSV (31 gols).

Pela seleção holandesa, Veerman soma até aqui 16 partidas e marcou um gol. Para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, ele não foi convocado pelo ex-treinador da seleção Ronald Koeman.