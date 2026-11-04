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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Vai desfalcar uma série de jogos: lesão de Rodri é pior do que o Barcelona revelou

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona x Villarreal
Villarreal
Sabah FK x Barcelona
Sabah FK
Liga dos Campeões
Deportivo de A Coruna x Barcelona
Deportivo de A Coruna
Barcelona x Celta de Vigo
Celta de Vigo
Barcelona x Manchester City
Manchester City
Rodri
Espanha
Azerbaijão
England

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O Barcelona recebeu um golpe moral antes do aguardado confronto com o Atlético de Madrid, após serem revelados detalhes mais preocupantes sobre a lesão do meio-campista Rodrigo Hernández, que podem fazer com que sua ausência se estenda por quase um mês inteiro, privando a equipe de seus serviços em uma série de partidas importantes.

O clube catalão havia anunciado hoje, em um comunicado médico oficial, que os exames aos quais Rodri foi submetido confirmaram que ele sofreu uma lesão leve no músculo bíceps femoral da perna direita, após sentir um incômodo muscular durante o confronto com o Aston Villa, mas não especificou a duração de sua ausência, limitando-se a confirmar que ele não estará presente no confronto contra o Atlético de Madrid pela LaLiga, no próximo domingo.

Ruptura muscular e não uma lesão leve

De acordo com o jornal "Sport", os exames confirmaram que o jogador sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna direita, o que pode afastá-lo dos gramados por quatro semanas, em um desdobramento que revela que a lesão é mais impactante do que o comunicado médico do clube deu a entender.

Dessa forma, a ausência de Rodri não se limitará ao confronto contra o Atlético de Madrid, marcado para o próximo domingo no estádio Metropolitano, mas se estenderá a outras partidas ao longo das próximas semanas.

Partidas importantes

O jornal esclareceu que Rodri desfalcará o confronto contra o Villarreal no dia 22 de novembro, e também não viajará com a equipe para Baku para o confronto contra o Sabah pela Liga dos Campeões, além de sua ausência diante do Deportivo.

Espera-se também que a lesão afete sua participação com a seleção da Espanha durante a data Fifa de novembro, já que estava previsto que ele se juntasse à concentração da equipe para disputar duas partidas internacionais.

E, caso o período de recuperação previsto se mantenha, o jogador também poderá desfalcar o confronto contra o Celta de Vigo no Campeonato Espanhol e a partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, ficando sua situação definitiva condicionada à sua resposta ao tratamento.

A situação se torna ainda mais complicada para o treinador Hansi Flick, considerando o papel que Rodri desempenhou durante a atual temporada, já que participou de 14 partidas oficiais pelo Barcelona, totalizando 945 minutos, e esteve na escalação titular em 11 oportunidades.

O jogador também se tornou um elemento fundamental nos planos do treinador alemão no período recente, após ter iniciado seis das últimas sete partidas disputadas pela equipe, o que obriga Flick a reorganizar suas opções no meio-campo durante o período de sua ausência.

Destacam-se Marc Bernal, que entrou no lugar de Rodri no segundo tempo diante do Aston Villa e deixou uma boa impressão, além de Frenkie de Jong, entre as opções disponíveis para suprir a ausência do jogador.

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