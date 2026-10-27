Urgente: China suspende a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol

A emissora estatal de televisão chinesa "CCTV" suspendeu a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol de futebol, além de qualquer jogo em que participe o atacante do Real Madrid Kylian Mbappé, após a polêmica provocada pelas declarações do jogador francês a respeito de uma imagem satírica "meme" que o compara ao antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

Segundoa agência de notícias espanhola "Efe", nesta terça-feira, a decisão entrou em vigor, dentro de um pacote de medidas que anteriormente também incluiu a retirada de todos os anúncios e vídeos em que aparece o jogador francês.





A China advertiu que palavras e atitudes que "ferem os sentimentos do povo chinês serão rejeitadas por todos os setores da sociedade".

A decisão da televisão chinesa coincidiu com o anúncio de várias empresas locais de encerrarem sua parceria comercial com Mbappé, diante de sua rejeição a comportamentos considerados ofensivos aos sentimentos do povo chinês.

Nome de Mbappé apagado da classificação da Bola de Ouro

As repercussões da crise se estenderam ao site esportivo chinês "Dongqiudi", que substituiu o nome de Mbappé pela expressão "esta pessoa não existe" na lista de classificação da Bola de Ouro de 2026, na qual o atacante do Real Madrid ocupou a segunda posição, atrás do inglês Harry Kane, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou na terceira posição.

A expressão chinesa utilizada no lugar do nome do jogador apareceu com o sentido de "esta pessoa não existe" ou "esta pessoa não foi encontrada", em um movimento que veio após a polêmica gerada em torno de suas declarações.

As declarações que acenderam a crise

De acordo com a agência de notícias espanhola, a crise começou depois que Mbappé foi questionado, durante uma entrevista recente, sobre sua imagem satírica favorita, e respondeu: "A imagem que mais me fez rir é aquela em que usam meu rosto na foto de um ditador chinês. Eu a uso muito com meus amigos".

O jogador não mencionou o nome de nenhuma autoridade chinesa de forma direta, mas uma imagem montada que mostra seu rosto na foto do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung se espalhou amplamente pelas redes sociais nos últimos meses.