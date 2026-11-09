Urgente: astro do Barcelona é premiado com o Golden Boy

O Pau Cubarsí (19 anos), zagueiro do Barcelona, foi coroado com o prêmio Golden Boy de 2026, concedido ao melhor jogador jovem do mundo com menos de 21 anos.

Este prêmio, criado por Massimo Franchi, é uma homenagem aos talentos emergentes mais promissores do mundo do futebol, e é concedido desde 2003 pelo jornal italiano Tuttosport, tornando-se um dos prêmios de referência mais importantes para avaliar os jovens talentos.

A disputa se restringe aos jogadores com menos de 21 anos que atuam nas ligas europeias.

O internacional espanhol superou por ampla margem os demais 24 candidatos selecionados a partir da lista "Benchmark", que monitora o que os jogadores apresentam de acordo com seus níveis e desempenho, além de 5 convites que a comissão organizadora possui para incluir alguns talentos que se destacam nos últimos momentos.

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A definição final veio após a votação de 30 jornalistas de diversas partes da Europa, na qual Cubarsí arrasou na disputa.

Depois de Cubarsí ter fracassado, há algumas semanas, em conquistar o prêmio Kopa por uma diferença de apenas dois pontos, que foi para Lamine Yamal pelo terceiro ano consecutivo, a votação desta vez não deixou qualquer margem de dúvida sobre o merecimento do zagueiro campeão da Copa do Mundo em vencer o prêmio.

Assim, dissipou-se a amargura de sua saída sem prêmio durante a cerimônia da Bola de Ouro, enquanto o Barcelona confirma seu domínio sobre o prêmio, depois que a lista de vencedores anteriores incluiu 5 jogadores formados na academia "La Masia", sendo eles Lionel Messi, Pedri, Gavi e Lamine Yamal, e agora Cubarsí.

Cesc Fàbregas também havia vencido o prêmio, mas quando era jogador do Arsenal.

O jogador do clube catalão tornou-se o segundo zagueiro na história a conquistar este prêmio, após o holandês Matthijs de Ligt, que o venceu em 2018.

Todos os outros vencedores foram jogadores de meio-campo ou atacantes, e a lista incluiu nomes de destaque no futebol mundial, como Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix e Erling Haaland, enquanto o nome de Cristiano Ronaldo não apareceu entre os premiados.

Cubarsí sucede na lista de vencedores o francês Désiré Doué, que conquistou a edição de 2025, e Lamine Yamal, vencedor da edição de 2024.

A lista dos 23 vencedores do prêmio incluiu 6 jogadores espanhóis, sabendo-se que a conquista do prêmio se limita a uma única vez por jogador, ao contrário do prêmio Kopa, concedido pela revista "France Football".

Cesc Fàbregas foi o primeiro espanhol a ser coroado com ele em 2006, quando era jogador do Arsenal, antes de ser seguido por Isco durante sua passagem pelo Málaga, depois Pedri, Gavi e Lamine Yamal, e por último Cubarsí, confirmando o domínio dos jogadores espanhóis sobre o prêmio.