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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Urgente: após desmaiar, Kompany é levado ao hospital

V. Kompany
Bayern de Munique
Bundesliga
Bélgica
Alemanha

O que aconteceu?

Vincent Kompany, treinador do alemão Bayern de Munique, passou mal de forma repentina na sexta-feira, depois de desmaiar no centro de treinamentos do clube, na rua "Säbener Straße", sendo levado a um dos hospitais da cidade de Munique por uma ambulância, de acordo com o que informou o jornal alemão "Bild".

O jornal relatou que o episódio ocorreu depois que o técnico belga, de 40 anos, parou para acompanhar parte do treinamento do time sub-23 do Bayern de Munique, após o término da sessão de treino da equipe principal.

Antes disso, um helicóptero pousou no centro de treinamentos, em meio à ausência de informações oficiais do clube sobre os detalhes de seu estado de saúde.

O episódio acontece dias depois de Kompany ter sofrido com uma infecção viral que afetou seu estado de saúde, apesar de ter continuado a desempenhar suas funções durante o período recente, incluindo o comando do Bayern de Munique na goleada por 6 a 1 sobre o Leipzig no último sábado.

Segundo o relatório, Kompany precisou se deitar por um breve período no sofá do vestiário do estádio "Allianz Arena", durante o intervalo entre os dois tempos da partida e após o seu término.

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E, após um curto período de descanso depois do apito final, os relatos indicaram que ele começou a analisar alguns lances do confronto em seu notebook, mas deixou a realização das entrevistas para os diretores esportivos.

O técnico belga faltou aos treinamentos no centro da "Säbener Straße" na segunda-feira, enquanto o jornal "Sport Bild" apontou que ele passou por um novo exame médico completo, supervisionado por médicos, entre eles o médico da equipe, o professor Roland Schmidt.

Crise de saúde antes do confronto com o Arsenal

Kompany não pôde comandar a última sessão de treino antes do confronto com o inglês Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa, e também faltou à entrevista coletiva que antecedeu a partida, cabendo ao seu auxiliar Aaron Danks, de 43 anos, falar com os meios de comunicação.

Danks disse na ocasião: "A coisa mais importante que o incentivamos a fazer agora é descansar e dedicar o tempo de que ele precisa, por mais que esse período se prolongue".

Apesar do mal-estar, Kompany voltou ao banco de reservas durante o confronto com o Arsenal, que terminou empatado em 2 a 2, antes de falar sobre o que sofreu com o vírus, esclarecendo que não deu ao seu corpo o descanso suficiente no início.

O treinador do Bayern de Munique disse após a partida: "Como treinador, você sempre quer fazer tudo e realizar tudo. Peguei um vírus forte na semana passada e, claro, não escutei meu corpo, e então chegou o momento em que meu corpo me disse: pare agora!".

Os detalhes do estado de saúde de Kompany e as circunstâncias de seu transporte ao hospital permanecem pouco claros até o momento, na espera por informações oficiais do Bayern de Munique sobre a situação de seu treinador belga.

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