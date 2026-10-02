O francês Dayot Upamecano reviveu uma das lembranças mais polêmicas da carreira de seu treinador, Zinédine Zidane, após ser expulso durante o confronto entre França e Itália, realizado na noite desta sexta-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Upamecano recebeu o cartão vermelho aos 85 minutos da partida, depois de cometer uma falta contra um dos jogadores da seleção italiana, deixando sua seleção com dez jogadores nos minutos finais do confronto, que terminou com o empate por 1 a 1.

A expulsão do zagueiro da França aconteceu diante dos olhos de Zidane, que acompanhava a partida do banco de reservas, trazendo à memória um episódio famoso vivido pelo ídolo do futebol francês também contra a Itália, quando foi expulso durante a final da Copa do Mundo de 2006.

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Zidane havia recebido o cartão vermelho na final da Copa do Mundo de 2006, após agredir o zagueiro italiano Marco Materazzi, em um episódio famoso ocorrido durante a prorrogação, levando a partida a terminar empatada por 1 a 1 antes de a Itália conquistar o título nos pênaltis.

Cerca de 20 anos depois, Zidane se viu diante de uma cena semelhante, mas desta vez de fora do campo, após um de seus jogadores receber o cartão vermelho diante do mesmo adversário, e em um momento delicado em que a França buscava o gol da vitória depois de a Itália ter alcançado o empate.

Apesar das diferenças entre os dois episódios, a expulsão de Upamecano deu ao confronto entre França e Itália um toque extra de ironia, após a lembrança da noite negra de Zidane em Berlim voltar à tona mais uma vez, deixando a "Azzurra" novamente presente em um dos momentos mais marcantes da história de Zidane com a seleção francesa.



