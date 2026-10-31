Único país árabe que apostou em Vinícius na disputa da Bola de Ouro

O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, não figurava entre os principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro de 2026, troféu que acabou nas mãos do atacante inglês Harry Kane.
Isso se deve à temporada decepcionante no âmbito coletivo que Vinícius viveu com o Real Madrid e com a seleção brasileira na Copa do Mundo, além da queda acentuada dos números do jogador no plano individual.
Vinícius Júnior terminou na 17ª colocação da classificação final da Bola de Ouro deste ano.
E, embora 100 jornalistas participem da votação da Bola de Ouro, Vinícius apareceu nas escolhas de apenas 8 jornalistas, entre eles o representante da Jordânia, que o colocou na 10ª posição.
Os votos recebidos pelo astro do Real na íntegra foram os seguintes: Mali (quinta colocação) - Cabo Verde (sétima) - Paraguai (sétima) - Brasil (oitava) - Guiné (oitava) - Kosovo (oitava) - Jamaica (décima) - Jordânia (décima).