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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Único país árabe que apostou em Vinícius na disputa da Bola de Ouro

Vinicius Junior
Real Madrid
Jordânia
La Liga
Copa do Mundo
Brasil
Espanha
Jordânia

Uma temporada decepcionante para o craque brasileiro

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O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, não figurava entre os principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro de 2026, troféu que acabou nas mãos do atacante inglês Harry Kane.

Isso se deve à temporada decepcionante no âmbito coletivo que Vinícius viveu com o Real Madrid e com a seleção brasileira na Copa do Mundo, além da queda acentuada dos números do jogador no plano individual.

Vinícius Júnior terminou na 17ª colocação da classificação final da Bola de Ouro deste ano.

E, embora 100 jornalistas participem da votação da Bola de Ouro, Vinícius apareceu nas escolhas de apenas 8 jornalistas, entre eles o representante da Jordânia, que o colocou na 10ª posição.

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

JOR

JOR

Amistosos

17 de nov. de 2026

AUS

AUS

Os votos recebidos pelo astro do Real na íntegra foram os seguintes: Mali (quinta colocação) - Cabo Verde (sétima) - Paraguai (sétima) - Brasil (oitava) - Guiné (oitava) - Kosovo (oitava) - Jamaica (décima) - Jordânia (décima).

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