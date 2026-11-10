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Único obstáculo separa Mauricio Pochettino de treinar o Manchester United

M. Carrick
M. Pochettino
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O futuro de Michael Carrick à frente do comando técnico do Manchester United está mais ameaçado do que nunca, com a queda nos resultados da equipe e sua aproximação da zona de perigo, levando a diretoria do Manchester United a iniciar a busca por um possível sucessor, encabeçada pelo nome do argentino Mauricio Pochettino, atual treinador da seleção dos Estados Unidos, apesar do elevado custo financeiro que o negócio pode exigir.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", a diretoria do Manchester United estuda dispensar Carrick durante o período da data Fifa, diante dos resultados decepcionantes obtidos pela equipe, que conquistou apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos da Premier League, apesar do emocionante empate por 4 a 4 contra o Aston Villa.

Carrick havia assumido a função em janeiro passado, substituindo o português Rúben Amorim, antes de conseguir um contrato de dois anos em maio, após levar a equipe ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa, mas a queda nos resultados trouxe seu futuro de volta ao campo das dúvidas.

Apesar de ter afirmado que não pensa em pedir demissão após o empate com o Aston Villa, o jornal britânico "Daily Mail" apontou o desejo da diretoria do Manchester United de resolver a questão do novo treinador antes do confronto com o Liverpool no estádio Anfield, no dia 22 de novembro.

Em meio à busca por um substituto, Mauricio Pochettino se destaca como a opção com mais chances de assumir a missão, beneficiando-se de sua grande experiência no futebol inglês, depois de já ter comandado Southampton, Tottenham e Chelsea.

Apesar de estar vinculado a um contrato com a seleção dos Estados Unidos, o treinador argentino possui uma cláusula que permite sua saída por mais de 8 milhões de euros, valor que o Manchester United terá que pagar para contar com seus serviços.

Segundo a emissora britânica "BBC", Pochettino está aberto à ideia de treinar o Manchester United, apesar da recente renovação de seu contrato com a seleção dos Estados Unidos, já que a cláusula contratual lhe permite deixar o cargo caso receba uma proposta adequada.

A corrida pelas indicações não se restringe a Pochettino, já que outros nomes circulam, com destaque para Julian Nagelsmann, além de Antonio Conte, enquanto Eddie Howe já havia sido ligado ao cargo, mas os relatos indicam sua recusa à ideia de treinar o Manchester United.

Com a variedade de opções, Pochettino parece ser o nome mais próximo nos cálculos do Manchester United, embora a definição do negócio continue dependendo da capacidade do clube de resolver o vínculo do treinador argentino com a seleção dos Estados Unidos e de arcar com o custo financeiro exigido.

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