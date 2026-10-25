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Único confronto entre Flick e Mourinho antes do Clássico: o que aconteceu?

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
J. Mourinho
Espanha
Alemanha
Portugal

O segundo confronto entre os dois técnicos

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo no estádio Camp Nou, marca o primeiro confronto entre os técnicos Hansi Flick e José Mourinho na história do futebol espanhol.

Ainda assim, os dois treinadores já se enfrentaram uma única vez, em dezembro de 2019, quando o alemão comandava o Bayern de Munique e o português havia acabado de assumir o Tottenham.

Aquela partida, na fase de grupos da Liga dos Campeões, terminou com vitória do Bayern por 3 a 1 no estádio Allianz Arena, segundo informou a rádio espanhola "Cadena SER".

O contexto era completamente diferente do atual. Flick havia assumido o comando do Bayern de Munique após a demissão de Niko Kovac, enquanto Mourinho chegara ao Tottenham poucas semanas antes para substituir Mauricio Pochettino.

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25 de out. de 2026

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Ambos começavam um novo capítulo em seus clubes e se encontraram na última rodada da fase de grupos, quando as duas equipes já haviam garantido sua vaga nas oitavas de final.

A partida começou com grande intensidade, com o Bayern de Munique abrindo o placar em gol marcado por Kingsley Coman aos 14 minutos, mas o Tottenham respondeu rapidamente por meio de Ryan Sessegnon, que empatou o placar seis minutos depois.

A equipe londrina conseguiu se recuperar da desvantagem inicial, embora o time alemão tenha demonstrado novamente sua eficiência na finalização das jogadas pouco antes do fim do primeiro tempo, e Thomas Müller marcou um gol aos 45 minutos para recolocar os donos da casa em vantagem (2 a 1).

No segundo tempo, Philippe Coutinho decidiu a vitória. O brasileiro marcou o gol decisivo do 3 a 1 aos 64 minutos, garantindo a vitória do Bayern de Munique e a manutenção do aproveitamento perfeito da equipe de Flick na fase de grupos.

Mourinho não conseguiu evitar a derrota como técnico do Tottenham, embora o resultado não tenha afetado a classificação de nenhuma das duas equipes no grupo.

Aquele encontro foi um prenúncio do que estaria por vir: Flick venceu a Liga dos Campeões em agosto de 2020, após superar o Paris Saint-Germain na final, e completou uma temporada histórica com o Bayern de Munique, conquistando seis títulos, transformando o treinador alemão de uma solução emergencial em um dos projetos mais dominantes do futebol europeu.

Já Mourinho enfrentou o desafio de devolver o Tottenham à elite. O treinador português chegou para reerguer um time que havia alcançado a final da Liga dos Campeões poucos meses antes, mas sua passagem por Londres terminou sem a conquista de nenhum título importante.

Há também um aspecto importante: o Bayern de Munique goleou o Tottenham por 7 a 2 em Londres, em outubro de 2019. Ainda assim, aquela partida não é considerada um precedente entre Flick e Mourinho, já que nenhum dos dois comandava sua equipe naquele momento.

Cerca de sete anos depois, seus caminhos voltam a se cruzar em um contexto completamente diferente. O alemão comanda o Barcelona, enquanto o português dirige o Real Madrid. O único confronto anterior foi favorável a Flick, mas o clássico dá a Mourinho a chance de mudar o rumo da história.



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