"Uma vez em 94 anos": Real Madrid priva o Barcelona de um raro feito histórico no Clássico

A vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, no último domingo, privou o time catalão de um feito raro na história das partidas do Clássico.

O Real Madrid venceu o Barcelona por dois gols a um, no último domingo, no estádio Camp Nou, pelo Clássico de LaLiga.

As duas equipes entraram em campo em completo equilíbrio no histórico de confrontos diretos entre elas, já que ambas haviam conquistado a vitória em 106 partidas, enquanto 52 partidas terminaram empatadas entre os times.

A vitória do Barcelona significaria a sua superioridade no total de confrontos diretos entre as duas equipes, algo que só aconteceu uma vez desde 1932.

Em março de 2019, o Barcelona venceu o Real Madrid, elevando o seu saldo para 96 vitórias contra 95 triunfos do Real Madrid.