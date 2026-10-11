Vinicius Jr. ficou fora de si depois dessa confusão pra lá de cabeluda. Mas toda a reclamação do astro do Real Madrid por causa de seu cartão vermelho não deu em nada, nem mesmo a feita na internet. Ali, o brasileiro publicou, ao lado de um pedido de desculpas protocolar, uma fotomontagem com nada menos que oito lances de jogos diferentes nos quais seus adversários deveriam ter sido advertidos ou expulsos. "E quem vê amarelo e vermelho é sempre o Vinicius. Uma vergonha", reclamou ele, em tom desafiador.

O que havia acontecido? Depois do gol de estreia do ex-Leipzig Yan Diomande (62.) para o Real, o reserva Vinicius (71.) marcou contra o Villarreal o que parecia ser o gol que definiria a partida. "Vini" comemorou de forma efusiva, levou a mão ao ouvido e beijou o escudo em sua camisa branca. O técnico Jose Mourinho correu 50 metros e o abraçou, mas então o VAR interveio e anulou o gol.

Na origem da jogada, Vinicius havia puxado o cabelo de seu adversário Nathan Saliba - pelas regras, o vermelho era inevitável. Mas não na visão do infrator, que gritou na cara do árbitro e precisou ser contido pelo "guarda-costas" Antonio Rüdiger para não fazer algo pior. Segundo a imprensa, o árbitro Isidro Diaz de Mera Escuderos escreveu em sua súmula sobre uma "postura agressiva" do jogador e que o Vinicius, em protesto, "precisou ser contido pelos companheiros". Insultos específicos não teriam sido registrados.

José Mourinho falta à coletiva após escândalo com Vinicius para evitar punição

Ainda assim, Vinicius corre o risco de receber ao menos dois jogos de suspensão pelo que fez. Além do duelo com o Sevilla no próximo domingo, ele também ficaria fora do Clásico contra o Barcelona uma semana depois. "Sinto muito pelo meu time e pela torcida", escreveu ele na internet, mas a "alegria" por seu suposto 79º gol em sua 250ª partida de liga pelo Real seguia intacta.

Entre a maioria dos outros madridistas, a irritação era grande. "Não sei o que está acontecendo com os árbitros, não entendo esse cartão vermelho", disse Aurelien Tchouaméni. O Real, apesar da vitória por 1 a 0, que manteve a desvantagem para o arquirrival Barcelona em seis pontos, voltou a se sentir prejudicado. O técnico José Mourinho faltou à entrevista coletiva em protesto. "Eu quero", mandou dizer, segundo o jornal Mundo Deportivo, "estar presente contra Sevilla e Barça." Já que Vinicius está fora.

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