Horas antes de sua aguardada estreia oficial, o Real Madrid se vê diante do mesmo velho pesadelo que perseguiu todos os que ocuparam o banco de reservas do Santiago Bernabéu antes de José Mourinho.

O time merengue inicia oficialmente sua temporada no próximo sábado, dia 22 de agosto, com um duelo difícil diante do Espanyol, às 21h30, mas o começo parece ameaçado por uma lacuna que não foi fechada apesar de todas as movimentações no mercado de transferências.

Crise crônica no coração da defesa

A posição de zagueiro central continua sendo uma dor de cabeça crônica na Casa Branca, um problema que atormentou Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e até Álvaro Arbeloa, e que hoje se transfere, tal como está, ao português Mourinho.

No verão passado, o austríaco David Alaba deixou os muros do clube, e a diretoria o substituiu com a contratação do francês Ibrahima Konaté, mas esse passo, por si só, não foi suficiente para resolver um dilema que Mourinho conhece muito bem, o que explica sua insistência e seu repetido pedido de contratar um zagueiro central adicional desde o primeiro dia em que assumiu o cargo.

Enrascada diante do Espanyol: apenas três nomes

O problema virá à tona de forma gritante na partida contra o Espanyol, segundo o "Mundo Deportivo", já que Mourinho terá apenas três zagueiros prontos no eixo da defesa: o alemão Antonio Rüdiger, o jovem espanhol Dean Huijsen e o recém-chegado Konaté.

Já as demais opções estão completamente fora das contas, com as ausências de Raúl Asencio e do brasileiro Éder Militão por lesão, sem que o treinador português conte com os zagueiros da academia, ao passo que Militão ficará afastado por um longo período à frente.

E fica a maior pergunta: qual dupla Mourinho escolherá para comandar a linha defensiva diante do Espanyol? Os dados atuais não transmitem tranquilidade, pois Konaté só apareceu na partida contra o Schalke 04 ao lado de Huijsen, e apesar da melhora no desempenho deste último em comparação com seus primeiros jogos, ele ainda desperta muitas dúvidas.

Já Rüdiger, apesar de sua vasta experiência, o que apresentou durante o período de preparação levanta mais perguntas do que oferece respostas. Diante dessa situação, o Real Madrid entra na nova temporada com uma defesa central fraca e vulnerável, restando como maior desafio de Mourinho a forma de reconstruir esse setor e salvar o início, ao menos no confronto de abertura contra o Espanyol.