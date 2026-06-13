Uma única situação coloca Vlahović de volta na mira do Barcelona

Uma reportagem da imprensa espanhola confirmou, neste sábado, que os representantes do sérvio Dušan Vlahović, atacante da Juventus, ofereceram seus serviços ao Barcelona durante este verão.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o clube catalão já possui todos os números e dados relativos à negociação, embora não tenha tomado nenhuma medida concreta até o momento, enquanto o jogador continua sua carreira sem renovar o contrato com a Juventus, que expira em 30 de junho deste ano.

A Juventus pretende fazer uma nova tentativa de renovar o contrato de Vlahović, enquanto a diretoria do Barcelona coloca o atacante argentino Julián Álvarez como prioridade máxima e prefere esperar por ele; no entanto, Vlahović continua sendo uma opção interessante caso sua situação atual permaneça inalterada até o fim da janela de transferências.

O jornal esclareceu que as comunicações entre o Barcelona e Vlahović se limitaram, até o momento, ao mínimo necessário e à troca de informações, já que o atacante sérvio exige um salário anual estimado em cerca de 8 milhões de euros, passível de negociação entre valores fixos e variáveis, além da assinatura de um contrato com duração mínima de dois anos — os mesmos valores que ele negocia com a Juventus, que lhe fez uma oferta de apenas 5 milhões de euros para mantê-lo no clube.

Relatos confirmaram que a diretoria do Barcelona informou aos próximos a Vlahović que ele não é uma opção prioritária no momento, o que levou o jogador a buscar outro destino na Europa, onde recebe interesse do Bayern de Munique e de vários clubes da Premier League, além do Napoli e da Juventus na Itália.

O jornal informou que o clube catalão tem como objetivo contratar um atacante de alto nível e fará todos os esforços para contratar Julián Álvarez, embora a diretoria esteja ciente de que as negociações com o Atlético de Madrid serão complexas e demoradas, podendo só ser concluídas após o término da Copa do Mundo. e caso a negociação com Álvarez não dê certo e não haja um substituto claro, as chances de Vlahović aumentarão, tornando-o uma carta na manga alternativa.