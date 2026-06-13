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Hussein Hamdy

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Uma única situação coloca Vlahović de volta na mira do Barcelona

D. Vlahovic
J. Alvarez
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Uma reportagem da imprensa espanhola confirmou, neste sábado, que os representantes do sérvio Dušan Vlahović, atacante da Juventus, ofereceram seus serviços ao Barcelona durante este verão.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o clube catalão já possui todos os números e dados relativos à negociação, embora não tenha tomado nenhuma medida concreta até o momento, enquanto o jogador continua sua carreira sem renovar o contrato com a Juventus, que expira em 30 de junho deste ano.

A Juventus pretende fazer uma nova tentativa de renovar o contrato de Vlahović, enquanto a diretoria do Barcelona coloca o atacante argentino Julián Álvarez como prioridade máxima e prefere esperar por ele; no entanto, Vlahović continua sendo uma opção interessante caso sua situação atual permaneça inalterada até o fim da janela de transferências.

O jornal esclareceu que as comunicações entre o Barcelona e Vlahović se limitaram, até o momento, ao mínimo necessário e à troca de informações, já que o atacante sérvio exige um salário anual estimado em cerca de 8 milhões de euros, passível de negociação entre valores fixos e variáveis, além da assinatura de um contrato com duração mínima de dois anos — os mesmos valores que ele negocia com a Juventus, que lhe fez uma oferta de apenas 5 milhões de euros para mantê-lo no clube.

Relatos confirmaram que a diretoria do Barcelona informou aos próximos a Vlahović que ele não é uma opção prioritária no momento, o que levou o jogador a buscar outro destino na Europa, onde recebe interesse do Bayern de Munique e de vários clubes da Premier League, além do Napoli e da Juventus na Itália.

O jornal informou que o clube catalão tem como objetivo contratar um atacante de alto nível e fará todos os esforços para contratar Julián Álvarez, embora a diretoria esteja ciente de que as negociações com o Atlético de Madrid serão complexas e demoradas, podendo só ser concluídas após o término da Copa do Mundo. e caso a negociação com Álvarez não dê certo e não haja um substituto claro, as chances de Vlahović aumentarão, tornando-o uma carta na manga alternativa.

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