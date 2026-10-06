Zinédine Zidane, treinador da seleção da França, elogiou a atuação marcante de Michael Olise na vitória sobre a Bélgica, depois que o atacante entrou como reserva para dar uma assistência e marcar dois gols decisivos, afirmando que o que o jogador do Bayern de Munique faz é "simplesmente excepcional".

Zidane disse, respondendo a uma pergunta sobre se Olise seria o melhor jogador do mundo: "Olise? Não tenho nada a dizer. O que ele faz é simplesmente excepcional", antes de sorrir em sinal da sua grande admiração pelo que o jogador apresentou.

O treinador da França explicou que o desempenho de sua equipe mudou de forma clara no segundo tempo, destacando que a seleção faltou com a eficácia ofensiva no último terço do campo, antes de os reservas fazerem a diferença e conduzirem o time a encerrar a data Fifa de forma positiva.

Zidane acrescentou que está satisfeito com a reação de todos os jogadores, e não apenas dos reservas, afirmando que a seleção somou 10 pontos durante a convocação, mas apontou, ao mesmo tempo, para a necessidade de melhorar alguns aspectos, principalmente o aumento do número de jogadores dentro da área para alcançar mais eficácia.

O treinador francês falou sobre Lenny Yoro, que fez uma partida de destaque em sua estreia, afirmando que a comissão técnica agiu rápido para convocá-lo após a lesão de Ibrahima Konaté, e que o jovem jogador "cumpriu seu papel da melhor forma possível".

Zidane também elogiou o goleiro Guillaume Restes, a quem deu a oportunidade de jogar, afirmando que os três goleiros apresentaram excelentes níveis durante a convocação, e que o objetivo de escalar Restes foi dar a ele a experiência de jogar efetivamente pela seleção, prevenindo-se para qualquer imprevisto relacionado a Mike Maignan.