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Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, enfrenta um desafio relacionado a encontrar o atacante de referência capaz de liderar o setor ofensivo, diante da continuidade da incerteza sobre a identidade do jogador que ocupará a posição de centroavante, após a aposentadoria de Olivier Giroud do futebol internacional e a falta de estabilidade nas opções disponíveis até o momento.

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Segundo relato do jornal "Marca", parece que Zidane está em busca de um atacante que possua as características de Karim Benzema, por quem sempre demonstrou admiração e a quem chegou a descrever anteriormente como o melhor atacante da história do futebol francês, baseando-se em sua experiência com ele quando era treinador do Real Madrid.

Zidane havia entregado a Benzema o prêmio Bola de Ouro em 2022, e também disse em declarações anteriores ao jornal "L'Équipe": "Não gosto de dizer que ele é o melhor, pois cada um tem sua escolha. Para mim, é o Karim, porque trabalhei com ele e sei o seu valor".

Historicamente, a seleção francesa teve nomes ofensivos de destaque, como Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry e David Trezeguet, mas a saída de Giroud da seleção deixou um vazio que nenhum jogador conseguiu preencher de forma convincente até agora.

Zidane provoca a ira de Mbappé e busca seu substituto

Durante os dois últimos grandes torneios que comandou, Didier Deschamps — a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo de 2026 —, o ex-treinador foi obrigado a utilizar Kylian Mbappé na posição de centroavante, apesar de sua posição principal ser a de ponta-esquerda.

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Mas Zidane anunciou, desde sua primeira aparição como treinador da França, que preferia utilizar Mbappé pela esquerda, por considerá-la sua melhor posição, algo que repetiu ao anunciar sua lista para a data Fifa de novembro, antes de o jogador sofrer problemas físicos que o obrigarão a desfalcar a equipe diante da Itália.

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Isso acontece em meio a relatos da imprensa francesa que afirmaram que a mudança de posição de Mbappé, de centroavante para ponta, provocou o descontentamento do craque do Real Madrid, o que levou a uma tensão velada entre o jogador e seu treinador.

Em sua primeira lista, Zidane convocou Estéban Lepaul, que era o único centroavante especializado entre suas opções, recompensando-o por sua temporada notável com o Rennes, depois de ter liderado a lista de artilheiros do Campeonato Francês com 21 gols.

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Zidane disse sobre o jogador: "Ele possui características diferentes das que vemos habitualmente. Gosto desse tipo de jogador em espaços reduzidos, e pode ser útil diante de equipes que defendem de forma compacta. É um jogador que desperta meu interesse e que quero acompanhar de perto".

Graças à sua movimentação e à sua capacidade de ligação entre os setores, além de seu faro de gol e da variedade nas formas de finalizar as jogadas, Lepaul parecia ser dos jogadores disponíveis mais próximos de oferecer características semelhantes ao estilo de Benzema.

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Ele atuou como titular nas duas partidas contra a Bélgica e entrou como reserva diante da Turquia, mas não marcou gols nem apresentou o suficiente para convencer Zidane, que desejava continuar avaliando-o, antes de uma lesão no tornozelo afastá-lo da nova lista.

Dembélé e Marcus Thuram: opções descartadas por causa de lesões

Em duas partidas contra a Turquia e a Itália, Zidane recorreu a Ousmane Dembélé na posição de falso 9, função que ele também exerce no Paris Saint-Germain sob o comando de Luis Enrique.

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O treinador da França explicou o motivo de sua escolha ao dizer: "Ele se movimenta muito e abandona sua posição constantemente, e é isso que buscamos. Alguns olham demais para os gols, mas eu vejo as coisas de maneira diferente".

Mas Dembélé também ficou de fora da segunda lista por causa de lesão, fazendo Zidane perder uma opção ofensiva que lhe dava flexibilidade de movimentação e troca de posições.

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Zidane também trouxe Marcus Thuram de volta à seleção, após sua ausência da lista de Deschamps na Copa do Mundo de 2026, depois de ter apresentado bons rendimentos com a Internazionale, marcando seis gols e dando duas assistências durante o período final da temporada, aproveitando a ausência de Lautaro Martínez.

E, embora Thuram difira em suas características em relação a Benzema, por depender mais das transições ofensivas e não participar na mesma medida da construção de jogadas, Zidane estava entusiasmado em acompanhá-lo de perto, antes de a lesão também obrigá-lo a deixar a concentração da seleção.

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Eli Junior Kroupi: o recém-chegado aos planos de Zidane

Após a ausência de Thuram, Zidane decidiu convocar Eli Junior Kroupi, de 20 anos, da seleção francesa sub-21, para ser o rosto novo de maior destaque em sua lista.

Kroupi havia recusado anteriormente representar Portugal e a Costa do Marfim, e optou por seguir sua trajetória internacional com a França, depois de apresentar uma temporada marcante com o Bournemouth na Premier League, na qual marcou 13 gols.

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O jogador atua na posição de segundo atacante atrás de Evanilson em muitas ocasiões, e se destaca por sua capacidade de se movimentar entre os setores, além de suas habilidades em infiltração e chute forte com o pé direito.

Zidane falou sobre a possibilidade de sua participação diante da Itália, dizendo: "Vamos ver se ele começará como titular em uma das duas partidas. Ele está conosco, e sabemos o que passou, pois não disputou sua primeira partida até 25 de outubro por causa de uma lesão no pé, mas agora está disponível. Conhecemos seu potencial e, neste momento, ele está conosco e pronto para jogar".

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As previsões apontam para a possibilidade de contar com Bradley Barcola na posição de centroavante durante o confronto com a Itália, enquanto Zidane também aguarda a recuperação de Hugo Ekitiké, para seguir em busca do atacante que lhe dê a solução ofensiva que deseja, e talvez se aproxime em suas características de Benzema.