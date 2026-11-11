Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
vinicius junior(C)Getty Images
Traduzido por

Uma tábua de salvação para o Real Madrid? Arsenal retoma interesse em Vinícius Júnior

Mercado da bola
Vinicius Junior
Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Brasil
England
Espanha

A separação é a solução ideal?

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O nome do brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, voltou ao radar de interesses do Arsenal, em um desdobramento que pode dar ao clube merengue a oportunidade de reavaliar o futuro de um de seus principais astros, depois que o desempenho do jogador caiu de forma notável ao longo da atual temporada.

O jornalista espanhol Josep Pedrerol revelou, no programa "El Chiringuito", que o Arsenal está interessado em contratar Vinícius e estuda a possibilidade de avançar para assegurar sua contratação, mas enfrenta um obstáculo financeiro relacionado ao teto salarial, o que pode obrigá-lo a vender alguns de seus jogadores para liberar o espaço financeiro necessário para concretizar o negócio.

Pedrerol destacou que a diretoria do Real Madrid não recebeu até o momento nenhuma proposta oficial, e tampouco há garantias sobre o desejo do jogador de deixar o Santiago Bernabéu, seja em janeiro ou no próximo verão.

Um interesse antigo que não se concretizou por causa da renovação

O interesse do Arsenal em Vinícius não é algo recente, já que o clube inglês já havia se movimentado com força para tentar contratá-lo no último verão, quando as negociações para a renovação de seu contrato com o Real Madrid estavam emperradas.

Reportagens em agosto passado revelaram que o clube colocou o jogador brasileiro no topo de suas prioridades para reforçar o ataque, e o diretor esportivo Andrea Berta chegou a fazer contatos com o entorno do jogador, enquanto representantes do clube transmitiram a Vinícius uma mensagem no sentido de que o projeto liderado por Mikel Arteta poderia girar em torno dele.

O jornal espanhol "As" foi além, afirmando que Arteta assumiu pessoalmente a condução da investida e comunicou ao jogador sua importância no projeto do Arsenal, que estava disposto a apresentar uma proposta que poderia chegar a 150 milhões de euros.

Mas o Real Madrid encerrou a polêmica no dia 6 de agosto passado, ao anunciar a renovação do contrato de Vinícius até junho de 2032, fechando a porta para sua possível saída e pondo fim a uma das principais histórias de transferências do verão.

O Real Madrid errou ao segurar Vinícius?

O paradoxo é que a renovação do contrato não foi seguida pela esperada melhora no desempenho do jogador. Pelo contrário, Vinícius vive um período extremamente difícil, depois que sua eficácia ofensiva caiu e ele perdeu grande parte de sua habitual capacidade de driblar e fazer a diferença, tornando-se alvo de questionamentos e críticas quanto ao quão merecida é a posição que ocupa dentro do time.

A comparação com o recém-chegado Yan Diomande aumentou a dificuldade da situação do brasileiro, depois que o ponta marfinense apresentou atuações destacadas, aproveitando a ausência de Vinícius por suspensão, e conseguiu marcar e dar assistências, colocando-se com força como concorrente pela posição de ponta esquerda.

Uma oportunidade para salvar a situação ou apenas um interesse?

O interesse do Arsenal pode representar uma oportunidade para o Real Madrid reavaliar o futuro de Vinícius, especialmente se a queda em seu desempenho persistir e o brilho de Diomande continuar, mas o caminho até o negócio não será fácil.

Além da necessidade do aval do Real Madrid e do próprio jogador, o Arsenal enfrenta um problema financeiro que pode obrigá-lo a abrir mão de alguns de seus elementos, segundo Pedrerol, que apontou que o clube precisa vender jogadores para liberar espaço no teto salarial.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google