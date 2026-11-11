O nome do brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, voltou ao radar de interesses do Arsenal, em um desdobramento que pode dar ao clube merengue a oportunidade de reavaliar o futuro de um de seus principais astros, depois que o desempenho do jogador caiu de forma notável ao longo da atual temporada.

O jornalista espanhol Josep Pedrerol revelou, no programa "El Chiringuito", que o Arsenal está interessado em contratar Vinícius e estuda a possibilidade de avançar para assegurar sua contratação, mas enfrenta um obstáculo financeiro relacionado ao teto salarial, o que pode obrigá-lo a vender alguns de seus jogadores para liberar o espaço financeiro necessário para concretizar o negócio.

Pedrerol destacou que a diretoria do Real Madrid não recebeu até o momento nenhuma proposta oficial, e tampouco há garantias sobre o desejo do jogador de deixar o Santiago Bernabéu, seja em janeiro ou no próximo verão.

Um interesse antigo que não se concretizou por causa da renovação

O interesse do Arsenal em Vinícius não é algo recente, já que o clube inglês já havia se movimentado com força para tentar contratá-lo no último verão, quando as negociações para a renovação de seu contrato com o Real Madrid estavam emperradas.

Reportagens em agosto passado revelaram que o clube colocou o jogador brasileiro no topo de suas prioridades para reforçar o ataque, e o diretor esportivo Andrea Berta chegou a fazer contatos com o entorno do jogador, enquanto representantes do clube transmitiram a Vinícius uma mensagem no sentido de que o projeto liderado por Mikel Arteta poderia girar em torno dele.

O jornal espanhol "As" foi além, afirmando que Arteta assumiu pessoalmente a condução da investida e comunicou ao jogador sua importância no projeto do Arsenal, que estava disposto a apresentar uma proposta que poderia chegar a 150 milhões de euros.

Mas o Real Madrid encerrou a polêmica no dia 6 de agosto passado, ao anunciar a renovação do contrato de Vinícius até junho de 2032, fechando a porta para sua possível saída e pondo fim a uma das principais histórias de transferências do verão.

O Real Madrid errou ao segurar Vinícius?

O paradoxo é que a renovação do contrato não foi seguida pela esperada melhora no desempenho do jogador. Pelo contrário, Vinícius vive um período extremamente difícil, depois que sua eficácia ofensiva caiu e ele perdeu grande parte de sua habitual capacidade de driblar e fazer a diferença, tornando-se alvo de questionamentos e críticas quanto ao quão merecida é a posição que ocupa dentro do time.

A comparação com o recém-chegado Yan Diomande aumentou a dificuldade da situação do brasileiro, depois que o ponta marfinense apresentou atuações destacadas, aproveitando a ausência de Vinícius por suspensão, e conseguiu marcar e dar assistências, colocando-se com força como concorrente pela posição de ponta esquerda.

Uma oportunidade para salvar a situação ou apenas um interesse?

O interesse do Arsenal pode representar uma oportunidade para o Real Madrid reavaliar o futuro de Vinícius, especialmente se a queda em seu desempenho persistir e o brilho de Diomande continuar, mas o caminho até o negócio não será fácil.

Além da necessidade do aval do Real Madrid e do próprio jogador, o Arsenal enfrenta um problema financeiro que pode obrigá-lo a abrir mão de alguns de seus elementos, segundo Pedrerol, que apontou que o clube precisa vender jogadores para liberar espaço no teto salarial.