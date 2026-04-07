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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Uma paixão de infância motiva Griezmann antes do confronto contra o Barcelona

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
A. Griezmann
Espanha
França

Antes do confronto europeu... Griezmann envia uma mensagem decisiva ao Barcelona

Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, expressou sua grande expectativa pelo confronto contra o Barcelona amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta que é sua última temporada com os Rojiblancos antes de partir para a liga americana.

Griezmann disse na coletiva de imprensa sobre o jogo, realizada hoje, terça-feira: “Tenho muita ambição e vontade. Sinto-me exatamente como meu filho quando ele acorda às seis da manhã e tem jogo às onze. Quero realmente aproveitar esse confronto. Serão dois jogos incríveis, e precisamos ser uma equipe sólida e forte”.

Sobre como orienta seus companheiros como jogador experiente em ocasiões tão importantes, ele explicou: “Você pode conversar com eles, mas o que fica na cabeça deles é a imagem e o que você realmente mostra. É preciso lidar com as coisas com naturalidade e não jogar a partida na cabeça antes da hora. Em campo, devo ser um exemplo de pressão e trabalho árduo.As ações são o melhor exemplo. Ficou claro nos treinos que estamos bem e no auge da concentração.”

O astro francês admitiu sentir um certo “desânimo” devido ao seu desempenho nos últimos meses da temporada passada, dizendo: “No ano passado, as expectativas eram muito altas, e eu não soube como superar isso mentalmente. Em vez de me concentrar em como melhorar, não consegui fazer isso. Este ano, acho que aprendi; apesar de ter 35 anos, continuo aprendendo e estou pronto para fazer tudo o que for preciso. Sinto que estou em excelente estado mental, e isso me ajuda muito dentro de campo.”

E, considerando o momento em que tomou a decisão de partir (para a liga americana), ele comentou: “O momento da decisão não importa; o importante é focar no jogo de amanhã. São momentos excepcionais, e não posso falar sobre o que virá no futuro; penso apenas no próximo jogo”.

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Quanto às palavras de elogio de seu técnico, Diego Simeone, Griezmann disse: “As palavras de Simeone foram uma surpresa para mim. Quero me despedir do clube de uma forma digna, e a melhor despedida é o meu desempenho em campo e o esforço que vou dar em cada partida. Quero aproveitar e que a torcida se lembre de mim assim... E, no plano pessoal, eu o admiro e gosto muito dele”.

E continuou, com gratidão: “Devo muito a ele e conversarei com ele em particular na hora certa. Sou quem sou hoje graças a Simeone, graças à Real Sociedad e a tudo o que aprendi com ele”.

Griezmann concluiu com determinação: “Não é o momento certo para falar do futuro, pois o jogo da Liga dos Campeões é o mais importante. Amanhã temos um confronto nas quartas de final, o que é incrível. Minha mente está totalmente focada neste momento, e agora estou concentrado no que resta da temporada e com grande força mental”.



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