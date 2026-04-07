Uma paixão de infância motiva Griezmann antes do confronto contra o Barcelona

Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, expressou sua grande expectativa pelo confronto contra o Barcelona amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta que é sua última temporada com os Rojiblancos antes de partir para a liga americana.

Griezmann disse na coletiva de imprensa sobre o jogo, realizada hoje, terça-feira: “Tenho muita ambição e vontade. Sinto-me exatamente como meu filho quando ele acorda às seis da manhã e tem jogo às onze. Quero realmente aproveitar esse confronto. Serão dois jogos incríveis, e precisamos ser uma equipe sólida e forte”.

Sobre como orienta seus companheiros como jogador experiente em ocasiões tão importantes, ele explicou: “Você pode conversar com eles, mas o que fica na cabeça deles é a imagem e o que você realmente mostra. É preciso lidar com as coisas com naturalidade e não jogar a partida na cabeça antes da hora. Em campo, devo ser um exemplo de pressão e trabalho árduo.As ações são o melhor exemplo. Ficou claro nos treinos que estamos bem e no auge da concentração.”

O astro francês admitiu sentir um certo “desânimo” devido ao seu desempenho nos últimos meses da temporada passada, dizendo: “No ano passado, as expectativas eram muito altas, e eu não soube como superar isso mentalmente. Em vez de me concentrar em como melhorar, não consegui fazer isso. Este ano, acho que aprendi; apesar de ter 35 anos, continuo aprendendo e estou pronto para fazer tudo o que for preciso. Sinto que estou em excelente estado mental, e isso me ajuda muito dentro de campo.”

E, considerando o momento em que tomou a decisão de partir (para a liga americana), ele comentou: “O momento da decisão não importa; o importante é focar no jogo de amanhã. São momentos excepcionais, e não posso falar sobre o que virá no futuro; penso apenas no próximo jogo”.

Quanto às palavras de elogio de seu técnico, Diego Simeone, Griezmann disse: “As palavras de Simeone foram uma surpresa para mim. Quero me despedir do clube de uma forma digna, e a melhor despedida é o meu desempenho em campo e o esforço que vou dar em cada partida. Quero aproveitar e que a torcida se lembre de mim assim... E, no plano pessoal, eu o admiro e gosto muito dele”.

E continuou, com gratidão: “Devo muito a ele e conversarei com ele em particular na hora certa. Sou quem sou hoje graças a Simeone, graças à Real Sociedad e a tudo o que aprendi com ele”.

Griezmann concluiu com determinação: “Não é o momento certo para falar do futuro, pois o jogo da Liga dos Campeões é o mais importante. Amanhã temos um confronto nas quartas de final, o que é incrível. Minha mente está totalmente focada neste momento, e agora estou concentrado no que resta da temporada e com grande força mental”.







