"Tivemos uma ou duas divergências depois da transferência para o VfB, por isso encerramos a parceria como família", explicou Pejcinovic. "Meu pai assumiu isso e agora vou ver como vou conduzir os próximos passos. Desde que isso se tornou conhecido, o telefone também toca uma ou duas vezes a mais por dia."

Com uma taxa de transferência de 25 milhões de euros, que o VfB pagou no verão ao rebaixado da Bundesliga VfL Wolfsburg, o canhoto se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube de Stuttgart. O jogador de 21 anos olha para a alta quantia com sentimentos mistos.

"Antes da minha transferência, eu já me perguntei se deveria mesmo pensar nisso. Porque sempre haverá vozes de fora que vão dizer: ele foi caro demais. Meu foco em campo não é afetado por isso, independentemente de eu ter custado cinco ou 50 milhões de euros", disse Pejcinovic.

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Dzenan Pejcinovic é a segunda transferência mais cara da história do VfB

O atacante, porém, está ciente da pressão que vem com esse preço: "Claro, a taxa de transferência não é baixa, especialmente para o VfB: sei que, com isso, sou a segunda contratação mais cara da história do clube. Mas, por causa disso, não digo para mim mesmo que preciso entregar ainda mais. Tenho minha própria ambição, e isso já basta."

O início esportivo em Bad Cannstatt, porém, foi contido. Depois de uma estreia perfeita com um hat-trick na Copa da Alemanha contra o Rostock, Pejcinovic passou em branco, e desde então as coisas não têm dado certo. "Dá para dizer isso, sim, sendo honesto", admitiu o nascido em Munique. "Mas fases assim, em que um atacante não marca gols, certamente ainda vão acontecer algumas vezes na minha vida. Por um lado isso é difícil, por outro também é importante manter a calma e confiar nas próprias qualidades."

A queda na curva de rendimento, naturalmente, também não passou despercebida pela seleção alemã. Para os quatro jogos da Nations League, Pejcinovic não recebeu convite do técnico da seleção Jürgen Klopp. Sobre isso, ele disse: "Eu não diria agora que isso foi indiferente para mim. Mas eu sabia que não tive o melhor início de temporada da Bundesliga em Stuttgart, e que eu já deveria ter me recompensado mais. Klopp me disse: se você quer estar aqui, precisa performar - e performar ainda melhor. Para mim, por isso, o mundo não acabou; é mais um sinal de que ainda preciso elevar um pouco meu nível."

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Por quem Dzenan Pejcinovic jogou na base?

Na base, Pejcinovic passou pelas categorias de base do Bayern de Munique e do Augsburg, antes de se transferir para Wolfsburg. Depois de uma passagem intermediária por empréstimo no Fortuna Düsseldorf, ele se firmou na elite na temporada passada.

O fato de sua carreira também poder ter tomado outro rumo é comprovado por negociações, ainda jovem, com Manchester City e Chelsea. "Na época, o passo para o exterior teria vindo cedo demais, porque eu ainda tinha pouca experiência como profissional. O caminho passando por Wolfsburg e por um empréstimo ao Düsseldorf foi o certo para mim", disse Pejcinovic sobre isso.