Uma oportunidade valiosa para o Barcelona e o Real Madrid... O Tottenham reduz o preço do seu jogador!

O Tottenham, da Inglaterra, começou a traçar seus planos para a próxima temporada sem contar com o zagueiro argentino Cristian Romero, em um claro indício de que sua saída está próxima durante a atual janela de transferências de verão.

O site “Team Talk”, especializado em notícias sobre transferências, informou que a diretoria dos “Spurs” fixou o valor do jogador em cerca de 48 milhões de euros, uma redução significativa em relação ao valor exigido há algumas semanas, que chegava a 60 milhões de euros, o que pode incentivar os clubes interessados a apresentarem ofertas oficiais nos próximos dias.

O zagueiro da seleção nacional está sendo acompanhado de perto por vários gigantes europeus, com destaque para o Inter de Milão, da Itália, e o trio da capital espanhola: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, que acompanham a evolução de sua situação com grande interesse.

No entanto, as fontes confirmaram que não há negociações avançadas até o momento entre o Tottenham e qualquer um dos clubes interessados, e o clube londrino também não recebeu nenhuma proposta oficial por escrito para a contratação do jogador de 28 anos.

Romero, que chegou ao Tottenham vindo da Atalanta, da Itália, é um dos pilares da defesa do time, mas parece que a diretoria decidiu dispensá-lo como parte do plano de reestruturação da equipe em preparação para a nova temporada.