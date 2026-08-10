As oportunidades no mundo do futebol chegam, às vezes, sem aviso prévio, e cabe aos jovens jogadores estarem preparados para agarrá-las no momento certo.

É exatamente isso que se aplica a Jordi Pisco, jogador do Barcelona com apenas 17 anos, que passou de mero atleta das categorias de base a possível peça do time principal durante a pré-temporada para a nova campanha.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que a convocação do técnico Hansi Flick para Pisco veio como uma "bomba" agradável para o jovem jogador, que não esperava esse grande salto em sua carreira, especialmente por ter disputado apenas os últimos meses da temporada passada com o Juvenil A, sem que seus pés sequer pisassem no Barcelona Atlètic (o time reserva).

Portas abertas para o jovem talento

A ascensão de Pisco ao time principal não foi fruto do puro acaso, mas sim resultado de uma série de circunstâncias que trabalharam a seu favor, como a lesão de Alejandro Baldé, que já se recuperou, mas ainda busca seu melhor nível, além da incapacidade do Barcelona, até o momento, de contratar João Cancelo ou Jorge Salinas, e ainda a saída de Jofre Torrents para o Ajax de Amsterdã. Todos esses fatores contribuíram para abrir as portas ao jogador vindo de Linares.

Embora o plano inicial previsse o retorno de Pisco ao time reserva, seu desempenho de destaque durante a pré-temporada fez Flick reconsiderar essa decisão, e tornou-se provável mantê-lo por um período mais longo com o time principal.

Paciência e inteligência fazem a diferença

Pisco realizou o sonho de jogar pelo Barcelona, ainda que fosse em partidas amistosas, e demonstrou personalidade forte sem se pressionar em uma situação difícil que não era esperada, ao menos não com essa rapidez.

No último sábado, Pisco disputou sua primeira partida como titular no estádio de Udine, dentro do torneio triangular, e enfrentou um teste real diante de Ola Aina, estrela do Nottingham Forest conhecido por sua velocidade e dribles perigosos pela ponta.

Mas o jovem jogador mostrou uma maturidade notável, contendo seu adversário com paciência e sabedoria, mantendo a distância adequada para impedir os dribles, e salvando os momentos críticos com inteligência marcante.

Oportunidade de ouro

Pisco tem plena consciência de que a posição de lateral-esquerdo no Barcelona está totalmente aberta no momento, e isso lhe dá uma oportunidade de ouro para provar seu valor. Se continuar a evoluir de forma estável e gradual, poderá percorrer um longo caminho em sua trajetória com o clube catalão.

Flick dá confiança

Pisco já entrou no radar de Hansi Flick, o treinador alemão conhecido por suas altas exigências, mas que, ao mesmo tempo, é um apaixonado pela academia de La Masia e seus talentos. Flick lhe deu confiança partida após partida, o que reflete sua crença nas capacidades do jovem jogador.

O primeiro grande passo já foi dado, e agora resta a pergunta: será que Jordi Pisco conseguirá manter esse nível e permanecer nos planos do time principal? As próximas decisões revelarão muito sobre o futuro desse talento promissor.