"Uma oportunidade fantástica": revelado o cronograma da transferência de Jesus para o Barcelona

Uma reportagem revelou, neste domingo, o cronograma esperado para o Barcelona concluir a contratação do brasileiro Gabriel Jesus, astro do Arsenal.

Jesus, de 29 anos, se juntará ao Barcelona como o sexto reforço do time principal, depois de Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo e Livakovic.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o atacante brasileiro, vindo do Arsenal, assinará um contrato de dois anos, com opção de estender por um terceiro ano, e o clube catalão pagará 10 milhões de euros ao Arsenal por sua contratação.

O jogador brasileiro chegará ao Barcelona amanhã, segunda-feira, e estará no terminal de aviação privada por volta das 16h, no horário da Espanha, onde passará pelos exames médicos necessários.

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Assim que assinar seu contrato com o Barcelona, o internacional brasileiro será apresentado oficialmente na próxima terça-feira, levando-se em conta que o Barcelona jogará amanhã contra o Rayo Vallecano no estádio Spotify Camp Nou (21h30) na partida correspondente à terceira rodada do Campeonato Espanhol.

A chegada de Jesus representa uma excelente oportunidade para o Barcelona, que poderá preencher a lacuna do atacante de referência apontada por Hans Flick no fim da temporada, e por Deco, o diretor esportivo, em 19 de agosto, após a partida do Joan Gamper contra o Al Ahly egípcio.

A lacuna deixada por um atacante como Robert Lewandowski pode ser preenchida por Gabriel Jesus, oferecendo mais uma opção para o ataque do Blaugrana, que foi renovado nesta temporada com a chegada de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, após as saídas de Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford.

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