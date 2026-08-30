Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

"Uma oportunidade fantástica": revelado o cronograma da transferência de Jesus para o Barcelona

Mercado da bola
Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Arsenal
G. Jesus
Espanha
England
Brasil

Solução para o problema do centroavante

Uma reportagem revelou, neste domingo, o cronograma esperado para o Barcelona concluir a contratação do brasileiro Gabriel Jesus, astro do Arsenal.

Jesus, de 29 anos, se juntará ao Barcelona como o sexto reforço do time principal, depois de Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo e Livakovic.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o atacante brasileiro, vindo do Arsenal, assinará um contrato de dois anos, com opção de estender por um terceiro ano, e o clube catalão pagará 10 milhões de euros ao Arsenal por sua contratação.

O jogador brasileiro chegará ao Barcelona amanhã, segunda-feira, e estará no terminal de aviação privada por volta das 16h, no horário da Espanha, onde passará pelos exames médicos necessários.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Assim que assinar seu contrato com o Barcelona, o internacional brasileiro será apresentado oficialmente na próxima terça-feira, levando-se em conta que o Barcelona jogará amanhã contra o Rayo Vallecano no estádio Spotify Camp Nou (21h30) na partida correspondente à terceira rodada do Campeonato Espanhol.

A chegada de Jesus representa uma excelente oportunidade para o Barcelona, que poderá preencher a lacuna do atacante de referência apontada por Hans Flick no fim da temporada, e por Deco, o diretor esportivo, em 19 de agosto, após a partida do Joan Gamper contra o Al Ahly egípcio.

A lacuna deixada por um atacante como Robert Lewandowski pode ser preenchida por Gabriel Jesus, oferecendo mais uma opção para o ataque do Blaugrana, que foi renovado nesta temporada com a chegada de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, após as saídas de Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google