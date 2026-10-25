Uma noite que não admite erros: árbitro do clássico revela seu método para enfrentar a pressão

Em um confronto cuja importância não se limita à disputa entre Barcelona e Real Madrid dentro das quatro linhas, mas se estende às decisões de arbitragem acompanhadas por milhões ao redor do mundo, as atenções se voltam para Juan Martínez Munuera, a quem foi atribuída a missão de comandar o Clássico da Terra, em meio a um clima carregado de polêmica esportiva e arbitral no Campeonato Espanhol.

O Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol anunciou a escolha de Munuera para dirigir o aguardado confronto entre Barcelona e Real Madrid, no domingo à noite, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Javier Iglesias Villanueva ficará encarregado da função de árbitro de vídeo (VAR).

Diante do interesse mundial que a partida desperta, Munuera falou pela rede "DAZN" sobre seus sentimentos em relação a essa designação, sua forma de lidar com as pressões em torno do confronto, além da rotina específica que faz questão de seguir antes dos jogos.

Disse o árbitro espanhol: "Quando alguém recebe uma designação como essa, sempre sente gratidão pela confiança do comitê, ciente da responsabilidade que carrega, como sempre acontece. Mas todos sabemos que esta partida tem um grande interesse mundial e, por isso, lidamos com ela com tranquilidade, exatamente como fazem as equipes. Durante a semana, nos concentramos nas competições europeias e, depois, voltamos a atenção para os jogos de fim de semana".

Munuera abordou sua maneira de lidar com as críticas e os comentários em torno da arbitragem, esclarecendo que prefere se afastar do barulho da mídia e focar em seu trabalho, selecionando o que lê ou ouve.









E explicou: "De modo geral, há muito tempo tenho tendência a me isolar do que acontece ao meu redor e a ser muito seletivo quanto ao que leio ou ouço. As pessoas ao meu redor sabem que precisam filtrar muitas coisas, porque devemos viver em paz e manter a confiança à qual estamos acostumados".

O árbitro do Clássico também revelou alguns detalhes relacionados à rotina que segue com sua equipe de arbitragem antes do início das partidas, indicando que a música passou a ser parte fixa de seus preparativos, além da revisão dos pontos que discutem na reunião matinal.

Disse Munuera: "Desenvolvemos nossa rotina, pois tocamos música em todas as partidas. E, logo antes de entrar em campo, reafirmamos os pontos sobre os quais falamos anteriormente durante a reunião matinal e, em seguida, tocamos uma canção muito especial para nós, em reconhecimento ao que nossas famílias nos proporcionaram".

As declarações de Munuera vêm antes de uma das partidas mais atrativas da temporada, num momento em que a disputa entre Barcelona e Real Madrid impõe uma pressão adicional sobre a equipe de arbitragem, que terá de comandar o confronto em meio a um amplo acompanhamento das torcidas e da imprensa.



