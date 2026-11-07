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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Uma noite dos velhos tempos do Barcelona: Enrique iguala sua melhor marca e persegue o feito de Blanc

PSG x Troyes
PSG
Troyes
Campeonato Francês
Atlético de Madrid x Barcelona
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Barcelona
La Liga
Luis Enrique
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França
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O Paris Saint-Germain manteve sua impressionante sequência de vitórias, após conquistar seu sétimo triunfo no Campeonato Francês na atual temporada 2026-27, com o placar de 1 a 0 diante do Troyes, na noite de sábado, pela décima rodada.

A equipe do técnico Luis Enrique garantiu a vitória nesta noite com Illia Zabarnyi, que marcou o único gol da partida aos 39 minutos.

O treinador Luis Enrique recuperou um número de ouro de sua época no Barcelona, já que o técnico espanhol igualou nesta noite a melhor sequência de vitórias que conquistou ao longo de sua carreira como treinador: 11 vitórias consecutivas, o mesmo número que Enrique havia alcançado com o Barcelona no período entre janeiro e fevereiro de 2015, segundo estatísticas da "Opta".

Mas o recorde histórico do Paris Saint-Germain ainda é maior do que isso, pois a equipe conquistou 16 vitórias consecutivas entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, sob o comando de Laurent Blanc, de acordo com os dados do Stats Foot.

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No aspecto ofensivo, o Saint-Germain marcou 269 gols no Campeonato Francês sob o comando de Enrique, igualando o número registrado em nome de Laurent Blanc, sob cuja gestão a equipe marcou a mesma quantidade de gols na competição durante a era da propriedade catariana.

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