Uma muralha que não cai com facilidade: Barcelona diante de um desafio excepcional no Camp Nou

Entre o futebol ofensivo do Barcelona e a fidelidade do Getafe ao seu estilo defensivo e à dependência das bolas longas, as atenções se voltam para um confronto que carrega uma disputa tática evidente, protagonizada pelos goleiros Joan García e David Soria, em um duelo no qual a equipe catalã busca impor seu ritmo diante de um adversário obstinado e de difícil penetração defensiva.

O Barcelona recebe o Getafe, na noite de hoje, no estádio Spotify Camp Nou, pela LaLiga, em uma partida da qual o técnico Hansi Flick desconfia, afirmando que superar os desafios do mês de outubro não será fácil, especialmente com a ausência de Raphinha no elenco de sua equipe.

Apesar da semelhança entre as duas equipes no número de gols sofridos, com 7 gols para cada uma, as estatísticas dos goleiros revelam uma diferença evidente no estilo de jogo, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

David Soria tentou executar 191 passes longos, o maior número entre os jogadores da LaLiga, enquanto o saldo de Joan García não ultrapassou 31 passes, ocupando a 37ª posição nessa classificação.

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Essa diferença reflete a dependência do Getafe do jogo direto e do envio de bolas longas em direção aos seus atacantes, em contraste com a preferência do Barcelona por construir os ataques desde a defesa e manter a posse de bola, recorrendo aos passes longos apenas quando necessário.

Joan García supera seu rival na precisão de passe, com uma taxa de 87% contra 50% de Soria, enquanto o goleiro do Getafe se destaca no número de defesas, após ter afastado 23 finalizações, contra 11 defesas do goleiro do Barcelona. A taxa de defesas de Soria também chegou a 77%, contra 69% de Joan García.

Espera-se que o Barcelona recupere os serviços de Joan García após sua recuperação da lesão no joelho que o afastou do confronto contra o Sevilla e também o impediu de participar durante o período da data Fifa, retornando para proteger a meta da equipe em um novo teste diante do Getafe.

As atenções se voltam também para David Soria, que continua a escrever seu nome nos registros da LaLiga, após alcançar 197 partidas consecutivas como titular, chegando ao seu jogo de número 198 em uma sequência excepcional, durante o confronto contra o Barcelona.

O goleiro do Getafe iniciou essa sequência em 13 de agosto de 2021, quando atuou diante do Valencia no estádio Mestalla, e não perdeu sua condição de titular desde então, apesar da sucessão de treinadores à frente da equipe, entre eles Míchel, Quique Sánchez Flores e José Bordalás.

Após mais de cinco anos de continuidade, Soria segue mantendo seu lugar entre os titulares, em um cenário que materializa a confiança das comissões técnicas nele e dá ao confronto no Camp Nou uma dimensão adicional, entre um goleiro cuja equipe se apoia na solidez e no jogo direto e outro que representa parte do sistema do Barcelona baseado na posse de bola e na construção do jogo desde a defesa.