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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Uma mensagem e um coração": Yamal se solidariza com as famílias das vítimas da "tragédia do trem"

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
Espanha

Dezenas de mortos e feridos

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, demonstrou sua solidariedade às vítimas do acidente de trem ocorrido em Urda, uma tragédia cujo impacto se estendeu ao mundo do futebol.

O acidente de trem ocorrido na manhã de ontem em Urda provocou choque em todo o país, e essa tragédia abalou o mundo do futebol. Em solidariedade às vítimas, todas as partidas da Copa do Rei da Espanha previstas para a última quarta-feira foram adiadas.

 Diversos jogadores de futebol prestaram suas condolências às vítimas, e Lamine Yamal foi um deles.

A estrela do Barcelona escreveu em sua conta no Instagram: "Minha solidariedade e meu apoio a todas as famílias das vítimas e aos afetados pela tragédia de Urda. Todo o apoio e força a todos". Lamine acompanhou sua mensagem com um emoji de coração.

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31 de out. de 2026

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A colisão entre dois trens de alta velocidade resultou em dezenas de mortos e feridos, e dois vagões dos trens caíram em uma ribanceira em consequência do choque.

A bordo dos dois trens estavam mais de 540 pessoas, e esse acidente é considerado um dos piores da história moderna das ferrovias espanholas.

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