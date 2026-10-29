Lamine Yamal, estrela do Barcelona, demonstrou sua solidariedade às vítimas do acidente de trem ocorrido em Urda, uma tragédia cujo impacto se estendeu ao mundo do futebol.

O acidente de trem ocorrido na manhã de ontem em Urda provocou choque em todo o país, e essa tragédia abalou o mundo do futebol. Em solidariedade às vítimas, todas as partidas da Copa do Rei da Espanha previstas para a última quarta-feira foram adiadas.

Diversos jogadores de futebol prestaram suas condolências às vítimas, e Lamine Yamal foi um deles.

A estrela do Barcelona escreveu em sua conta no Instagram: "Minha solidariedade e meu apoio a todas as famílias das vítimas e aos afetados pela tragédia de Urda. Todo o apoio e força a todos". Lamine acompanhou sua mensagem com um emoji de coração.

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A colisão entre dois trens de alta velocidade resultou em dezenas de mortos e feridos, e dois vagões dos trens caíram em uma ribanceira em consequência do choque.

A bordo dos dois trens estavam mais de 540 pessoas, e esse acidente é considerado um dos piores da história moderna das ferrovias espanholas.