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A pesada derrota diante da Dinamarca não foi apenas uma noite ruim na caminhada de Portugal na Liga das Nações da UEFA, mas trouxe de volta à tona questionamentos sobre a capacidade da seleção de lidar com os grandes jogos, depois de se ver incapaz de acompanhar o adversário em momentos decisivos.

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Rúben Dias, zagueiro da seleção de Portugal, reconheceu que a Dinamarca mereceu a vitória pelo placar de 4 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes neste sábado, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, considerando que a derrota revelou aspectos que seu time precisa melhorar antes da última partida.

Dias disse, em declarações divulgadas pelo jornal português "O Jogo": "Acima de tudo, a Dinamarca foi melhor, pois tem uma equipe de grande qualidade, e sabemos disso. Precisávamos apresentar o nosso melhor nível para conquistar a vitória, mas eles impuseram o seu domínio em períodos decisivos da partida".

E acrescentou: "Também marcaram os seus gols em momentos impactantes, como o primeiro gol, que veio pouco antes do fim do primeiro tempo, o que mudou um pouco a natureza da partida, depois de o jogo estar relativamente equilibrado".

E prosseguiu: "No segundo tempo, enquanto tentávamos recuperar o nosso equilíbrio, eles marcaram o segundo e o terceiro gols, o que nos deixou frustrados. Isso serve como uma lição para nós, pois não ficamos surpresos com o nível deles, porque já os enfrentamos muitas vezes, mas não fomos bons o suficiente, e precisamos apresentar uma atuação melhor".

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O zagueiro de Portugal falou sobre os principais motivos do desequilíbrio no desempenho de seu time, dizendo: "O problema começou quando eles conseguiram ter a posse de bola de forma perigosa, enquanto nós não conseguimos nos sentir confortáveis com ela, o que nos desgastou e criou uma situação de desequilíbrio".

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E explicou: "Tudo começou a partir desse ponto, depois as coisas evoluíram e surgiram outros problemas ao longo da partida". Apesar da dureza do resultado, Dias enfatizou que a derrota não anula o que a seleção portuguesa conquistou durante o seu percurso no grupo, afirmando que as elevadas ambições do time o obrigam a encarar com seriedade a derrota em cada partida.

Disse a esse respeito: "A derrota tem o seu peso e o seu impacto, especialmente com a ambição que temos de vencer em cada partida. Estamos na liderança do grupo, e chegar a essa posição exigiu muito trabalho, e ainda temos uma partida pela frente para definir o que conquistamos".

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Dias encerrou suas declarações destacando a necessidade de aproveitar a derrota diante da Dinamarca e de trabalhar para corrigir os erros antes do último confronto, marcado para a próxima terça-feira contra o seu adversário de Gales, no momento em que Portugal busca confirmar a sua liderança no grupo. Esta é a primeira derrota da equipe do treinador Jorge Jesus no grupo que lidera com 12 pontos, enquanto, por outro lado, a seleção dinamarquesa aumentou sua pontuação para 9 pontos, ao passo que a seleção da Noruega elevou sua pontuação para 6 pontos na noite de hoje, após a vitória sobre Gales por 3 a 1, pela mesma rodada.

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