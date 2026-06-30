Uma jogada inesperada do Manchester United acende a polêmica sobre o futuro de Rashford

O Manchester United deu passos concretos para reconstruir seu relacionamento com o craque Marcus Rashford, após o término de seu período de empréstimo ao Barcelona e o retorno do jogador às fileiras dos “Diabos Vermelhos” em preparação para a nova temporada.

O jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, revelou que a diretoria do Manchester United entrou em contato diretamente com a equipe de Rashford e manteve conversas descritas como amigáveis entre todas as partes, em uma iniciativa que visa restaurar a confiança e criar um ambiente propício para o retorno do jogador ao time.

Romano esclareceu que o clube inglês acolhe de bom grado a participação de Rashford nos treinos e na preparação para a nova temporada sob o comando do técnico Michael Carrick, ressaltando que, no momento, não há garantias quanto à sua permanência no time durante a próxima temporada.

Ele acrescentou que o Manchester United avaliará quaisquer possíveis ofertas pela contratação do jogador nos próximos meses, mas que a prioridade atual é restabelecer o relacionamento após os últimos meses.

Esses desdobramentos ocorrem após o término do empréstimo de Rashford ao Barcelona, que decidiu não exercer a cláusula de compra definitiva no valor de 30 milhões de euros, apesar do desejo do atacante inglês de continuar sua trajetória no clube catalão.

Rashford está atualmente com a seleção da Inglaterra nos Estados Unidos para participar das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enquanto seu futuro no futebol de clubes permanece aberto a todas as possibilidades.