Jan-Christian Dreesen, diretor-executivo do Bayern de Munique, confirmou que uma grande delegação do clube viajou a Londres para comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta segunda-feira, em meio à expectativa de que Harry Kane seja coroado com o prestigiado prêmio.

Dreesen afirmou que o clube ficaria muito feliz caso Kane vença a Bola de Ouro, elogiando o que o atacante inglês entrega com o Bayern e com a seleção de seu país.

E explicou: "Harry quebra recordes ano após ano, mas seus 73 gols com o Bayern de Munique e a seleção da Inglaterra carregam uma importância especial desta vez". Dreesen descreveu o atacante inglês como "um atacante com um ângulo de visão de 360 graus", esclarecendo que ele enxerga o campo inteiro, trabalha incansavelmente e ajuda os companheiros a apresentarem um melhor nível.

Acrescentou, em declarações divulgadas pelo site alemão merkur, que Kane continuou a aprimorar seu estilo de jogo e contribuiu para mudar a forma de atuação de toda a equipe, descrevendo-o como uma estrela mundial que alia humildade e classe, oferecendo um exemplo notável dentro e fora de campo.

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Olise é candidato a um futuro brilhante

A fala de Dreesen não se limitou a Kane, pois ele também elogiou o francês Michael Olise, afirmando que ele merece estar entre os indicados e que acredita que o jogador vencerá a Bola de Ouro algum dia.

O diretor-executivo considerou que a presença de vários representantes do Bayern na lista de indicados representa um reconhecimento de uma temporada excepcional, apontando a presença de quatro jogadores da equipe entre os indicados pela primeira vez em dez anos.

Também destacou a indicação de Vincent Kompany entre os melhores treinadores do mundo, além da indicação das equipes feminina e masculina do Bayern ao prêmio de melhor clube, pela primeira vez.

Dreesen encerrou suas declarações afirmando que a delegação do clube seguirá para Londres "com toda a humildade, na esperança de comemorar a conquista de um ou dois prêmios".

E, em caso de vitória de Kane, que tem 33 anos segundo a fonte, ele se tornará o primeiro jogador do Bayern de Munique a ser coroado com a Bola de Ouro desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981.