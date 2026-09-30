O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que sua equipe buscará uma maneira diferente de jogar após a aposentadoria de Lionel Messi, ressaltando que os amistosos atuais serão dedicados à experimentação tática.

A declaração veio durante uma coletiva de imprensa concedida por Scaloni em Córdoba, antes do amistoso contra a Bolívia, no primeiro teste oficial da Argentina na era pós-Messi.

Scaloni disse, segundo o que foi divulgado pelo site Goal: "Vamos encontrar uma maneira de jogar de forma diferente. É esse o objetivo dessas partidas, experimentar. Ainda assim, nosso estilo básico continua girando em torno do controle da bola. A partir daí, veremos como nos adaptamos".

Scaloni enfrenta um desafio enorme, que é substituir uma lenda que marcou 125 gols internacionais, o recorde de maior artilheiro histórico da seleção argentina.

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Messi havia anunciado sua aposentadoria da seleção no fim de agosto passado, e disputará sua partida de despedida oficial contra o Benin no estádio Monumental na próxima semana.

Scaloni explicou que a camisa número 10 permanecerá vaga até o jogo de despedida, dizendo que a equipe não é obrigada a entregá-la a nenhum jogador nas partidas atuais.

E acrescentou: "A ideia é que um dos jogadores fique com ela no final, dado o valor especial que carrega. Ainda não decidimos quem vai usá-la".

Em relação à escalação, indicou que a maioria dos jogadores que participaram da final da Copa do Mundo de 2026, na qual a Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha, aparecerá durante esta data Fifa.

Por outro lado, espera-se que novos jogadores tenham oportunidades, entre eles Nico Paz, Román Vega, Santiago Castro e Valentín Barco.

A Argentina joga contra a Bolívia na madrugada de quinta-feira no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e depois enfrenta Burkina Faso no domingo, antes de retornar a Buenos Aires no dia 7 de outubro para a despedida de Messi.



