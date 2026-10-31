O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a lista de relacionados do seu time para o confronto diante do Racing Santander, neste domingo, no estádio El Sardinero, em meio à continuidade da ausência de Federico Valverde e ao retorno do goleiro Thibaut Courtois após se recuperar da gripe.

A exclusão de Valverde se deve à sua recuperação incompleta da lesão que sofreu durante o clássico contra o Barcelona, depois de Mourinho afirmar, durante a coletiva de imprensa deste sábado, que o meia uruguaio não estará disponível para a próxima partida.

Espera-se que o treinador português escale Denzel Dumfries na posição de lateral-direito para compensar a ausência de Valverde, já que ele tem recebido mais minutos de jogo do que Trent Alexander-Arnold sob o comando de Mourinho, embora nenhum dos dois tenha garantido uma vaga de titular de forma regular.

A titularidade de Courtois diante do Racing permanece em dúvida, depois de ele retornar à lista após sua ausência no confronto contra o Barcelona por causa da gripe, enquanto o ucraniano Andriy Lunin recebeu elogios de Mourinho por sua atuação no clássico, já que o treinador admitiu que ainda não lhe concedeu o tempo de jogo que ele merece.

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Caso Courtois não comece jogando, Lunin pode ter uma nova oportunidade de atuar, seja no Campeonato Espanhol ou na Copa do Rei.

A lista também teve o retorno de Éder Militão após se recuperar da lesão, sendo que Mourinho planeja aumentar seus minutos em campo gradualmente, preparando o terreno para que ele retome seu lugar na escalação titular, por ser considerado um dos pilares importantes da linha defensiva.

Lista de relacionados do Real Madrid para o confronto contra o Racing Santander:

- Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González.

- Defesa: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger e Dumfries.

- Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo e Thiago.

- Ataque: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.