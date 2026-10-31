Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Thibaut Courtois Real Madrid 2026-27Getty
Traduzido por

Uma boa e uma má notícia: Mourinho anuncia a lista do Real para o confronto contra o Racing

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
T. Courtois
Espanha
Uruguai
Bélgica

Militão retorna à lista

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a lista de relacionados do seu time para o confronto diante do Racing Santander, neste domingo, no estádio El Sardinero, em meio à continuidade da ausência de Federico Valverde e ao retorno do goleiro Thibaut Courtois após se recuperar da gripe.

A exclusão de Valverde se deve à sua recuperação incompleta da lesão que sofreu durante o clássico contra o Barcelona, depois de Mourinho afirmar, durante a coletiva de imprensa deste sábado, que o meia uruguaio não estará disponível para a próxima partida.

Espera-se que o treinador português escale Denzel Dumfries na posição de lateral-direito para compensar a ausência de Valverde, já que ele tem recebido mais minutos de jogo do que Trent Alexander-Arnold sob o comando de Mourinho, embora nenhum dos dois tenha garantido uma vaga de titular de forma regular.

A titularidade de Courtois diante do Racing permanece em dúvida, depois de ele retornar à lista após sua ausência no confronto contra o Barcelona por causa da gripe, enquanto o ucraniano Andriy Lunin recebeu elogios de Mourinho por sua atuação no clássico, já que o treinador admitiu que ainda não lhe concedeu o tempo de jogo que ele merece.

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

Caso Courtois não comece jogando, Lunin pode ter uma nova oportunidade de atuar, seja no Campeonato Espanhol ou na Copa do Rei.

A lista também teve o retorno de Éder Militão após se recuperar da lesão, sendo que Mourinho planeja aumentar seus minutos em campo gradualmente, preparando o terreno para que ele retome seu lugar na escalação titular, por ser considerado um dos pilares importantes da linha defensiva.

Lista de relacionados do Real Madrid para o confronto contra o Racing Santander:

- Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González.

- Defesa: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger e Dumfries.

- Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo e Thiago.

- Ataque: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz e Yan Diomande.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google