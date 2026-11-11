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O meio-campista espanhol Martin Zubimendi descreveu como uma bênção absoluta dividir o vestiário da seleção com Rodri. Ao recordar sua participação como reserva na final da Copa do Mundo de 2026, Zubimendi expressou imenso orgulho por contribuir para a era de ouro da Espanha.

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Zubimendi abraça papel importante na seleção sob o comando de Luis de la Fuente

Embora Martin Zubimendi tenha tido uma minutagem oscilante no Arsenal, seu lugar na seleção da Espanha segue assegurado sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

Enquanto a Espanha se prepara para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA, Zubimendi relembrou sua contribuição para a campanha vitoriosa da equipe na Copa do Mundo de 2026, disputada na América do Norte.

Apesar das poucas oportunidades devido à forte concorrência no meio-campo, o ex-jogador da Real Sociedad teve uma participação decisiva na final contra a Argentina.

Rodri como referência máxima no meio-campo

Disputar a posição de volante com Rodri, ex-Manchester City, poderia ser intimidador, mas Zubimendi vê a condição de reserva do vencedor da Bola de Ouro como uma oportunidade inestimável de aprendizado.

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“Uma bênção. Devo meus títulos, em parte, a ele. Ele foi fundamental em todos os torneios que disputamos”, disse Zubimendi ao MARCA.

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“Se ele me deixar alguns minutos, vou tentar aproveitá-los ao máximo, mas entendo perfeitamente que ele é um jogador de nível mundial e o melhor em sua posição.”

A emoção de entrar em campo na final da Copa do Mundo

Zubimendi relembrou a profunda emoção de entrar em campo durante a prorrogação da final da Copa do Mundo e ajudar a Espanha a conquistar o título.

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“Na Eurocopa, embora eu não tivesse jogado muito, pelo menos tinha tido alguns minutos na fase de grupos. Nesta Copa do Mundo, eu não tinha jogado nada, mas fui com a esperança de ter uma chance. Não sei se fui ingênuo, mas achei que poderia jogar alguns minutos. E, no fim, joguei”, disse ele, sorrindo.

“O gol de Oyarzabal aconteceu com Zubimendi em campo; o de Ferran também. São momentos que vou guardar para sempre. Estar em campo em jogadas tão importantes e poder comemorar de dentro foi maravilhoso. Isso também me permitiu tirar um pouco aquele peso das costas.”

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O reconhecimento mundial do talento espanhol

Com a seleção mantendo uma impressionante sequência de invencibilidade, Zubimendi acredita que os jogadores espanhóis finalmente recebem o reconhecimento mundial que merecem.

“Acho que estamos em um momento muito bom, e os jogadores espanhóis são muito valorizados por tudo o que conquistaram”, observou.

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Enquanto a Espanha volta suas atenções para a República Tcheca e os compromissos seguintes, Zubimendi segue pronto para entrar em campo sempre que De la Fuente precisar dele.