Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mexico v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Uma barreira sólida... O Barcelona está de olho em um talento de nível mundial

Mercado da bola
Barcelona
La Liga
Copa do Mundo
L. Herrington
Colorado Rapids
Austrália

O Barcelona continua focado no mercado de jovens talentos da Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de fortalecer seu projeto futuro. 

O mais recente nome a entrar na lista de alvos da diretoria esportiva do Barça é o zagueiro australiano Lucas Harrington, de 18 anos, que joga pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona está acompanhando o desempenho de Harrington, que tem 1,93 metro de altura.

O Barcelona já havia se reunido com a equipe do jogador em abril passado para explorar a possibilidade de contratá-lo; portanto, não se trata apenas de um boato, mas de um interesse real e um acompanhamento minucioso.

Alguns meios de comunicação dos Estados Unidos indicaram que o Barcelona apresentou uma oferta inicial no valor de 10 milhões de euros, mas ela foi rejeitada. 

Acrescentaram ainda que o clube americano avaliou o jogador australiano em mais de 20 milhões de euros.

Harrington se destaca especialmente por sua constituição física robusta, e seu alto nível de jogo não passou despercebido em seu país. 

Apesar da pouca idade, ele já disputou quatro partidas oficiais pela seleção principal da Austrália, com a qual participa atualmente da Copa do Mundo.

Publicidade