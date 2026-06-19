Uma barreira sólida... O Barcelona está de olho em um talento de nível mundial

O Barcelona continua focado no mercado de jovens talentos da Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de fortalecer seu projeto futuro.

O mais recente nome a entrar na lista de alvos da diretoria esportiva do Barça é o zagueiro australiano Lucas Harrington, de 18 anos, que joga pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona está acompanhando o desempenho de Harrington, que tem 1,93 metro de altura.

O Barcelona já havia se reunido com a equipe do jogador em abril passado para explorar a possibilidade de contratá-lo; portanto, não se trata apenas de um boato, mas de um interesse real e um acompanhamento minucioso.

Alguns meios de comunicação dos Estados Unidos indicaram que o Barcelona apresentou uma oferta inicial no valor de 10 milhões de euros, mas ela foi rejeitada.

Acrescentaram ainda que o clube americano avaliou o jogador australiano em mais de 20 milhões de euros.

Harrington se destaca especialmente por sua constituição física robusta, e seu alto nível de jogo não passou despercebido em seu país.

Apesar da pouca idade, ele já disputou quatro partidas oficiais pela seleção principal da Austrália, com a qual participa atualmente da Copa do Mundo.