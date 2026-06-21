Uma ausência significativa... A Bélgica perde seu craque contra o Irã

Foi confirmada a ausência de um dos astros da seleção belga na partida contra o Irã, neste domingo à noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A seleção da Bélgica busca sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, após ter empatado em 1 a 1 na estreia contra o Egito, enquanto o Irã empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia.

A conta oficial da seleção belga no site X informou que Jérémy Doku não fará parte da convocação para a próxima partida contra o Irã devido a uma doença.

Duko é considerado um dos jogadores fundamentais com os quais o técnico Rudi García conta na Copa do Mundo, apesar da polêmica em torno do astro do Manchester City.

Duko havia esclarecido em declarações anteriores, divulgadas pela agência Reuters, que não quer perder o nascimento de seu primeiro filho, previsto para a segunda semana do mês que vem.

Ele acrescentou: “Sei que a Federação Belga apoia seus jogadores e compreende suas circunstâncias. Vamos ver o que podemos fazer”.