A ambição de Hamza Abdelkarim de conquistar mais oportunidades no time principal do Barcelona sofreu um golpe em potencial, depois que o atacante brasileiro Gabriel Jesus começou sua trajetória no clube catalão com uma média de gols impressionante, o que pode torná-lo a opção preferida do técnico Hansi Flick no próximo período.

Jesus marcou 3 gols em suas primeiras 5 partidas com a camisa do Barcelona, apesar de ter sido titular em apenas um jogo, contra o Getafe.





De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante brasileiro precisou de 123 minutos para marcar seus três gols, numa média de um gol a cada 41 minutos, depois de balançar as redes do Feyenoord na Liga dos Campeões, em seguida marcar contra o Racing no Campeonato Espanhol, antes de dar continuidade ao bom momento com um novo gol diante do Getafe, ontem.

Esses números ganham importância adicional porque surgem num momento em que Raphinha está ausente por lesão, justamente o período que poderia representar uma oportunidade para Hamza Abdelkarim provar sua capacidade e ganhar mais espaço no time principal.

E a concorrência não se limita a Jesus, já que Raphinha começou a temporada de forma excepcional, depois de marcar 12 gols no Campeonato Espanhol, numa média de um gol a cada 46 minutos.

Enquanto Jesus aproveitou a ausência do ponta brasileiro e teve a chance de ser titular contra o Getafe, Hamza se vê diante de uma forte concorrência por minutos em campo, apesar dos indicadores positivos que apresentou no último período.

O atacante egípcio havia brilhado na pré-temporada, encerrando-a como artilheiro do Barcelona, antes de registrar sua primeira aparição oficial com o time principal e depois marcar seu primeiro gol internacional com a seleção principal do Egito.

Apesar de o brilho de Jesus não significar que a porta esteja fechada para Hamza, isso aumenta a dificuldade de sua missão de convencer Flick a lhe dar mais oportunidades, sobretudo se o atacante brasileiro mantiver esse ritmo excepcional de gols.







