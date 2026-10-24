O Real Madrid trouxe de volta o técnico português José Mourinho neste verão, depois de temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante, em meio a uma série de problemas que os treinadores anteriores foram incapazes de resolver.

A informação é do jornal britânico "The Athletic", que revelou detalhes do estilo de Mourinho no trato com os jogadores, das mudanças que ele promoveu desde seu retorno ao clube merengue e da sua maneira de tentar enfrentar os problemas pelos quais o time passa.

A decisão de contratar Mourinho pela segunda vez foi tomada, em primeiro lugar, por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, de 79 anos, que sempre manteve grande respeito pelo treinador português desde sua primeira passagem pelo time, entre 2010 e 2013.

Além disso, o Real Madrid pagou 15 milhões de euros ao Benfica para rescindir o contrato do treinador, o equivalente a 12,5 milhões de libras esterlinas ou 16,8 milhões de dólares, o que reflete o nível de apreço que ele tem dentro do clube.

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Quando Mourinho assumiu oficialmente o cargo em junho, tornou-se o quarto treinador do Real Madrid desde maio de 2025, depois de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, mas seu trabalho com o clube começou de fato no mês anterior.

Em maio, teve início o processo de planejamento sobre como recolocar o time no caminho certo, por meio da definição de possíveis alvos no mercado de transferências e do trabalho para recuperar a cultura competitiva do clube, com o objetivo de reduzir a distância para o Barcelona na Espanha e para seus rivais na Liga dos Campeões no continente.

O confronto de domingo no Camp Nou vai refletir o quanto de progresso o Real Madrid alcançou nessa direção, especialmente porque o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, já abre vantagem de 6 pontos sobre o time merengue, que ocupa a terceira posição, após 9 rodadas disputadas.

O primeiro confronto entre os rivais na temporada passada, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1 em casa, também em outubro, já havia testemunhado o início do surgimento de desentendimentos entre Xabi Alonso e alguns dos astros do time durante os primeiros meses de sua primeira temporada, por causa de seus novos métodos, que incluíam a imposição de regras mais rígidas nos treinos e um foco maior na análise tática.

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Talvez alguns observadores esperassem que Mourinho adotasse um estilo autoritário no trato com os desafios que enfrenta atualmente, mas isso não aconteceu, segundo confirmaram várias fontes que conversaram com o jornal, todas com conhecimento próximo do que se passa dentro do clube, mas que pediram para não ter suas identidades reveladas por não terem autorização para comentar.

Uma das fontes dentro do centro de treinamento de Valdebebas, do Real Madrid, afirmou: "Não houve uma abordagem linha-dura nem mudanças radicais".

Outra fonte próxima do vestiário acrescentou: "A principal diferença é que Mourinho tem autoridade porque é Mourinho".

E prosseguiu: "Os jogadores que participam menos não estão todos satisfeitos, mas não há situações de tensão nem troca de acusações, como aconteceu no ano passado. Se Mourinho diz que as coisas vão seguir dessa forma, então elas vão seguir assim".

O primeiro passo que Mourinho deu em preparação para a missão, em maio passado, foi solicitar informações sobre a situação do clube e do time, por meio de conversas com pessoas que conhece desde sua primeira passagem pelo Real Madrid, além de pedir relatórios de todos os departamentos, que continham muitos detalhes precisos.

Um dos especialistas de um desses departamentos afirmou: "Ele nos fez muitas perguntas, mas não impôs nada. Acompanhou de perto praticamente todas as áreas e quer estar a par de tudo o que possa influenciar os jogadores".

Mourinho também fez questão de conhecer os jogadores individualmente, por meio de alguns telefonemas, mas a comunicação ocorreu em sua maior parte por mensagens, uma vez que muitos deles estavam com suas seleções nacionais para a disputa da Copa do Mundo.

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A comunicação seguiu de forma regular depois disso, e as fontes indicam que a facilidade de diálogo com o treinador foi uma das características mais marcantes de sua atual passagem, o que representa uma diferença clara em relação ao clima que predominou na relação entre o elenco principal e a comissão técnica de Xabi Alonso na temporada passada.

Uma fonte próxima a um dos jogadores de destaque afirmou: "Ele sabe como falar com eles, e isso é fundamental em um vestiário que reúne um número tão grande de personalidades fortes".

Isso não significa que Mourinho tenha conseguido, por mágica, acabar com os problemas crônicos pelos quais o Real Madrid passa, já que a relação dentro de campo entre Kylian Mbappé e Vinícius Júnior continua sendo motivo de preocupação, por exemplo.

Apesar da melhora no desempenho desde que Arda Güler ganhou um papel maior e Federico Valverde foi deslocado para a posição de lateral-direito, todos estão cientes de que o time ainda tem bastante espaço para evoluir, algo que vem sendo discutido dentro do vestiário.

O departamento médico testemunhou uma das mudanças mais marcantes durante o verão, com o retorno do doutor Niko Mihić ao cargo de responsável pelo setor, depois de ele ter retomado suas funções em janeiro passado, quando foi realizada uma ampla reestruturação que incluiu a saída de dois funcionários e a contratação do doutor Alexandre Cruz, vindo do Monaco.

Foi elaborado um plano para impor um controle mais rígido sobre a condição física dos jogadores durante a atual temporada, por meio do aumento das medidas preventivas, das sessões de treino na academia e dos programas de recuperação após as partidas, com o objetivo de evitar lesões.

Mourinho afirmou, durante entrevista coletiva no início deste mês, que o Real Madrid chegou à metade de outubro "pela primeira vez nos últimos dez anos" sem que "nenhum jogador" sofresse lesão.

As sessões de treino sob o comando de Mourinho duram um pouco menos, variando entre uma hora e, no máximo, uma hora e quinze minutos, mas são marcadas por alta intensidade, com o foco sempre na bola. O treinador também procurou enfatizar as razões técnicas por trás de tudo o que planeja executar dentro de campo.

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Pede-se aos jogadores que cheguem ao centro de treinamento antes de cada sessão com uma antecedência que varia entre uma hora e meia e duas horas, com a necessidade de tomar o café da manhã juntos ali.

Já as reuniões de análise de vídeo ficam restritas aos dias que antecedem as partidas, embora sejam organizadas sessões adicionais em casos específicos para alguns jogadores.

As fontes indicam que o cumprimento dos horários melhorou e que a disciplina dentro do time ficou mais rígida, mas imagens recentes mostraram que os jogadores nem sempre chegam no horário determinado.

No âmbito da base, Mourinho demonstrou grande interesse por ela, embora não ocupe claramente um lugar central em seu plano de formação do time. Seu auxiliar João Tralhão assume o papel de principal elo de ligação com a base, mas o treinador português pediu, pouco tempo depois de sua chegada, relatórios da direção da base sobre todos os jogadores de acordo com suas posições, começando pela equipe sub-19 até o Real Madrid Castilla, o time reserva que reúne os formados na base e que disputa a terceira divisão espanhola.

Desde então, Mourinho passou a escolher os jogadores que deseja incorporar aos treinos com o elenco principal ou convocar para as partidas, enquanto antes a escolha se baseava mais em outros critérios, como os jogadores que participam de forma menos regular com o Castilla ou com o Real Madrid C.

Assim como fez Xabi Alonso, Mourinho reduziu o número de pessoas que viajam com o time para os jogos fora de casa, para evitar a presença de um grande número de indivíduos ao redor dos jogadores quando não há real necessidade disso. Ainda assim, não parece haver preocupação quanto a vazamentos das escalações titulares.

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Mourinho prefere informar ao grupo os nomes dos jogadores que vão iniciar as partidas no dia anterior à sua realização, o que pode parecer surpreendente, considerando a sensibilidade dessa questão durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, bem como a grande irritação provocada pelos vazamentos das escalações titulares durante sua experiência anterior no Benfica.

O treinador português entende que esse método representa uma boa forma de motivar os jogadores e ajudá-los a se preparar mentalmente da maneira adequada, além de evitar o clima tenso no dia da partida.

O Real Madrid também presenciou amplas discussões internas sobre o número de horas que Mourinho e os membros de sua comissão técnica passam em Valdebebas, já que uma fonte a par da rotina do treinador afirmou: "Ele dorme lá em praticamente a maioria dos dias".

Desde o início, foi importante para Mourinho dar início a um processo de mudança com o objetivo de consolidar uma nova cultura diária dentro do clube, e ele sabe que esse processo não trará resultados imediatos.

Mourinho e seu novo grupo vão enfrentar no domingo o teste mais difícil até agora, no clássico contra o Barcelona.



