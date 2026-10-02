René van der Gijp avalia que Cristiano Ronaldo (41) deveria ter se despedido da seleção de Portugal após a Copa do Mundo. Johan Derksen considera isso sobretudo triste para o atacante, que parece já ter passado do seu melhor momento na equipe nacional.

Segundo o O Jogo, está 'cem por cento' certo que Ronaldo vai parar na seleção. A bomba explodiu quando o técnico Jorge Jesus não colocou o veterano em campo contra a Noruega, após o que Ronaldo saiu furioso ao fim da partida.

“Eu realmente não entendo”, inicia Van der Gijp, no Vandaag Inside, sua análise sobre a confusão em torno de Ronaldo. “Você é presidente da federação portuguesa e contrata um novo treinador. Então diz a ele: uma coisa não vai acontecer. Que isso acabe em briga daqui a pouco.”

“Vamos simplesmente conversar com Ronaldo e dizer: vamos colocar seu nome em tudo. Estádio, aeroporto, realmente tudo. Mas vamos organizar um jogo de despedida, e agora acabou”, descreve o analista de Dordrecht o que, na visão dele, seria a maneira ideal de o atacante se despedir.

“Acho que ele não teria se dado por satisfeito com isso”, intervém Johan Derksen. “Então, em determinado momento, você tem de dizer a ele: se não for de boa, vai ser de outra forma. Não vamos mais escalar você”, rebate Van der Gijp imediatamente.

Derksen prossegue: “Eu realmente acho uma despedida vergonhosa para um jogador tão grande. Mas o próprio Ronaldo também tem culpa nisso.”

“Por que você iria, aos 41 anos, trabalhar por uma Eurocopa? Isso não faz sentido, certo? É só parar numa boa, cara. Ele disputou 234 partidas pela seleção, realmente bizarro. Mas é uma pena enorme”, lamenta Van der Gijp por fim.