O Barcelona segue estudando as possíveis alternativas para reforçar seu ataque, diante da dificuldade de fechar a contratação do atacante argentino Julián Álvarez durante a atual janela de transferências de verão.
Segundo revelou o jornalista David Sánchez na rádio "Marca", o técnico Hansi Flick colocou um nome surpreendente sobre a mesa do Barcelona, prevendo o fracasso das negociações pela contratação do craque da seleção da Argentina.
Sánchez explicou que o atacante do Villarreal Ayoze Pérez desperta grande admiração de Flick e é a opção mais destacada para a qual o Barcelona pode se voltar caso a contratação de Julián Álvarez se torne inviável.
Ele apontou que o Barcelona ainda considera Álvarez seu principal alvo no mercado de transferências, embora concretizar o negócio pareça "quase impossível", o que levou a direção esportiva comandada por Deco a preparar planos alternativos.
Acrescentou que Ayoze Pérez, de 32 anos, tem contrato com o Villarreal até o verão de 2028, e seu vínculo inclui uma cláusula de rescisão no valor de cerca de 30 milhões de euros, com possibilidade de negociação sobre a compensação financeira.
O jornalista espanhol afirmou que o atacante do Villarreal estaria disposto a fazer todo o possível para se transferir ao Barcelona, caso o clube catalão decida abrir oficialmente as negociações com o Villarreal durante o atual mercado.