Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FlickGetty Images

Traduzido por

Um "veterano" de La Liga: Flick escolhe o substituto de Álvarez

Mercado da bola
Elche x Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Barcelona x Al Ahly
Al Ahly
Amistosos de clubes
Atlético de Madrid x Villarreal
Atlético de Madrid
Villarreal
J. Alvarez
A. Perez
Espanha
Egito
Argentina

Nome surpreendente no radar do Barcelona

O Barcelona segue estudando as possíveis alternativas para reforçar seu ataque, diante da dificuldade de fechar a contratação do atacante argentino Julián Álvarez durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo revelou o jornalista David Sánchez na rádio "Marca", o técnico Hansi Flick colocou um nome surpreendente sobre a mesa do Barcelona, prevendo o fracasso das negociações pela contratação do craque da seleção da Argentina.

Sánchez explicou que o atacante do Villarreal Ayoze Pérez desperta grande admiração de Flick e é a opção mais destacada para a qual o Barcelona pode se voltar caso a contratação de Julián Álvarez se torne inviável.

Ele apontou que o Barcelona ainda considera Álvarez seu principal alvo no mercado de transferências, embora concretizar o negócio pareça "quase impossível", o que levou a direção esportiva comandada por Deco a preparar planos alternativos.

Acrescentou que Ayoze Pérez, de 32 anos, tem contrato com o Villarreal até o verão de 2028, e seu vínculo inclui uma cláusula de rescisão no valor de cerca de 30 milhões de euros, com possibilidade de negociação sobre a compensação financeira.

O jornalista espanhol afirmou que o atacante do Villarreal estaria disposto a fazer todo o possível para se transferir ao Barcelona, caso o clube catalão decida abrir oficialmente as negociações com o Villarreal durante o atual mercado.

Leia também:
A semana da verdade: Barcelona dá a Álvarez uma última chance

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google