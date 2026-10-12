O cartão vermelho aplicado pelo árbitro Díaz de Mera a Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, durante o confronto com o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, continua gerando ampla polêmica, depois de o brasileiro ter segurado o cabelo de seu adversário Salisu antes da marcação de um gol que daria ao time merengue a vantagem de 2 a 0, em um episódio que dividiu opiniões entre os que consideraram que a atitude merecia a expulsão e os que entenderam que não houve intenção de machucar o rival.

Nesse contexto, Gerard López, ex-jogador do Barcelona, classificou a atitude de Vinícius como "feia, suja e desleal", durante participação no canal "Movistar Plus", avaliando que o caso não merece tanta discussão, apesar de ter ocorrido no Bernabéu e de envolver o astro do Real Madrid.

López disse: "É uma atitude que me lembra o que a gente via no pátio da escola quando as coisas terminavam em briga. O episódio foi inflado de forma exagerada, porque aconteceu no Bernabéu, porque envolve Vinícius e porque veio antes de um gol. Mas não há nada de polêmico aqui. É um cartão vermelho típico".

Por outro lado, Jorge Valdano, ex-jogador, ex-treinador e ex-diretor esportivo do Real Madrid, apresentou uma leitura diferente do episódio, ao considerar que a atitude de Vinícius foi instintiva e não traz prova clara de intenção de machucar o adversário, ainda que tenha reconhecido que o jogador recorreu a um comportamento antiesportivo.

Valdano explicou: "Eu faço distinção entre cuspir, por exemplo, e o que aconteceu aqui. É um movimento totalmente instintivo. Ele se sentiu cercado e tentou se livrar dos adversários da maneira mais antiesportiva a que podia recorrer, mas não vejo premeditação nem maldade nessa atitude".