Um toque da Eredivisie no confronto da Copa do Mundo entre Coreia do Sul e República Tcheca: PSV e Feyenoord estão representados

Os jogadores da Eredivisie Hwang In-beom e Matej Kovár serão titulares na manhã de sexta-feira (04h, horário da Holanda) na partida da Copa do Mundo entre Coreia do Sul e República Tcheca. Michal Sadílek terá que se contentar com um papel de reserva.

Do lado da Coreia do Sul, a maioria dos olhares está voltada para o craque Son Heung-min. O atacante, que joga pelo Los Angeles FC, é o centroavante na formação 3-4-2-1 do técnico Hong Myung-bo.

Son, como atacante de ponta, é apoiado por dois meio-campistas ofensivos: Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Lee Jae-sung, do FSV Mainz 05.

No meio-campo, Hwang, do Feyenoord, deve garantir o controle. Paik Seung-ho (Birmingham City) auxilia o jogador conhecido da Eredivisie nessa tarefa.

Pela seleção tcheca, que também entra em campo com uma formação 3-4-2-1, Patrik Schick é o jogador a ser observado. Pavel Sulc, que teve uma excelente temporada no Olympique de Lyon, e Lukás Provod, do Slavia de Praga, auxiliam Schick.

Coreia do Sul e República Tcheca viram o México ter um excelente início no Grupo A. Graças aos gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, o co-anfitrião da Copa do Mundo venceu a África do Sul por 2 a 0.

Escalação da Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seol; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Escalação da República Tcheca: Matej Kovár; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený; Pavel Sulc, Lukás Provod; Patrik Schick.