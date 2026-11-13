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Em uma noite que testemunhou um duelo intenso entre Bélgica e Turquia, os holofotes não estavam voltados apenas para o vencedor, mas sim para o jovem astro que obrigou todos a falarem sobre ele. O belga Kevin De Bruyne, um dos melhores meio-campistas do mundo, demonstrou sua enorme admiração pelo talento do turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, descrevendo-o como um "talento excepcional" que terá um futuro brilhante.

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O meia belga não hesitou em elogiar o jovem jogador do Real Madrid, após a partida em que De Bruyne desempenhou um papel central na vitória de sua equipe, mas, ao mesmo tempo, destacou o talento de Güler, apontando que a seleção turca precisa distribuir mais responsabilidades entre seus jogadores para não depender tanto dele.

De Bruyne afirmou, em declarações à imprensa reproduzidas pelo "Mundo Deportivo": "Acho que Arda dá o seu máximo pela Turquia. Não acho que seja fácil para ele, porque muitos olham apenas para ele, mas a Turquia é uma boa equipe. Talvez a situação fosse melhor se outros jogadores assumissem mais riscos e responsabilidades".

As palavras de De Bruyne refletem a dimensão da enorme pressão que Güler carrega apesar da pouca idade, tendo se tornado o principal astro da seleção turca e o jogador de quem a torcida espera a solução em cada partida, um fardo pesado para um atleta que ainda está no início de sua carreira profissional.

O atual jogador do Napoli reconheceu que a Bélgica observou de perto o jogador do Real Madrid durante a preparação para a partida, montando um plano específico para limitar sua perigosidade, explicando: "Todos sabem que é preciso marcá-lo. Tentamos nos concentrar mais nele e transferir a responsabilidade para outros jogadores".

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Essas declarações confirmam o grande patamar que Güler alcançou em pouco tempo, pois ele não é mais apenas uma promessa no Real Madrid, mas se tornou um jogador sobre o qual os adversários montam seus planos e contra quem se arquiteta uma marcação especial, algo que normalmente acontece apenas com os grandes astros.

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De Bruyne elogiou o talento do jogador turco, prevendo para ele um futuro brilhante, e disse: "Ele é um talento excepcional, joga em um dos melhores clubes do mundo e ainda é jovem, por isso continuará brilhando, e os demais clubes precisam analisar com atenção o seu desempenho".

O elogio de De Bruyne vem confirmar a grande evolução que Güler vive nesta temporada com o Real Madrid, onde passou a ter mais minutos e prova a cada aparição que possui uma visão excepcional e capacidade de fazer a diferença, seja com passes decisivos ou finalizações precisas.

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Güler vive um amadurecimento precoce, pois, depois de sofrer no início de sua passagem pelo Real Madrid com lesões e pouca participação, conseguiu reverter completamente o quadro e se tornou um dos nomes em que a comissão técnica se apoia e nos quais os companheiros confiam dentro de campo.

Já no âmbito da seleção turca, o alerta de De Bruyne parece pertinente, pois a equipe possui um bom grupo de jogadores, mas precisa distribuir melhor as funções, para que Güler não se transforme no único a carregar o fardo e encontre quem o ajude a levar a equipe à conquista de grandes resultados.

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Muitos observadores entendem que o elogio de um jogador do porte de De Bruyne, que enfrentou os maiores astros do mundo ao longo de sua carreira, é um forte atestado para o talento de Güler e confirma que ele está no caminho certo para ser um dos melhores meio-campistas do mundo nos próximos anos.

E entre os elogios das lendas, a pressão da torcida e a ambição do Real Madrid, Arda Güler está diante de uma oportunidade de ouro para escrever sua própria história. Será que o talento turco conseguirá transformar esses elogios em títulos e troféus, e provar que De Bruyne estava certo ao descrevê-lo como um talento excepcional?