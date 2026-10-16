Um sonho adiado persegue Benzema: ele vai voltar à sua antiga casa?

Karim Benzema não perdeu a esperança de voltar às suas raízes, já que a ideia de vestir a camisa do Olympique Lyonnais ainda ocupa a cabeça do atacante francês, apesar de ter completado 38 anos e de estar longe dos gramados, sem clube, depois de rescindir seu contrato com o Al Hilal.

Karim Djaziri, ex-agente de Benzema, revelou que o retorno ao Lyon representa um desejo antigo do astro francês, afirmando que seu vínculo com a Arábia Saudita impediu que isso se concretizasse neste verão.

Djaziri disse, durante sua participação no programa "Riolo Club": "Ele pensa em voltar ao Lyon há muito tempo. É a cidade dele, o time dele, o clube dele. E, ao contrário de muitos jogadores, Karim só atuou por dois clubes, o que é raro no futebol moderno".

Em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato", Djaziri também criticou o projeto futebolístico saudita, considerando que a compra de clubes europeus teria dado à Arábia Saudita mais notoriedade do que a criação de um campeonato próprio.

Apesar de não estar vinculado a nenhum clube atualmente, o atacante francês não anunciou sua aposentadoria do futebol, enquanto seu futuro permanece indefinido, diante dos questionamentos sobre sua capacidade de seguir jogando e sobre a possibilidade de realizar o sonho de voltar ao Lyon antes de encerrar sua carreira.